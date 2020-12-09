巴西:聖保羅州疫苗戰略異聯邦政府

Covid-19疫情下，美洲國家巴西的政紛依舊，這也反應在疫苗戰略上。已收到兩批中國疫苗的聖保羅州長提出了與聯邦政府所擬方案不同的疫苗接種計畫。

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巴西聯邦政府表示，將在2021年2月底開始為國民接種由由牛津大學（Université d’Oxford）與阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的一種抗Covid-19病毒疫苗。而已收到第二批中國疫苗的聖保羅州州長則想要在明年1月25日就啟動其自己的接種計畫。

據本台RFI記者Martin.B周三（2020年12月9日）發自南美的消息，這次是巴西最大的ˎ 最有實力的聖保羅州州長Joao Doria率先出擊。他保證中國北京科興生物製品有限公司（Sinovac Biotech）的疫苗，將於2021年1月25日聖保羅建市日當天開始接種。但問題是，學界對此疫苗的功效尚無定論，還需得到聯邦政府衛生當局的核准。

巴西聯邦政府已另有疫苗接種方案

巴西政府於本周二表示，將於明年二月底啟動一項全民疫苗接種計畫，但使用的是另一種疫苗，由牛津大學與阿斯利康共同研發。巴西總統Jair Bolsonaro表示，所有疫苗一旦其功效得到確認，並獲得衛生當局的許可，就能提供使用。巴西衛生部透露，這個程序大約是60天。但有人想要使用在三天獲批的緊急程序，以期儘快讓民眾得以儘快接種。

巴西聖保羅州長現已收到兩批中國疫苗 Le gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria, montre un paquet de vaccin CoronaVac alors que des conteneurs contenant des doses de celui-ci sont déchargés d'un avion cargo arrivé de Chine à l'aéroport international de Guarulhos, près de Sao Paulo, Brésil © NELSON ALMEIDA AFP法新社 /File

巴西到2020年12月8日周二已共有超過667萬人感染Covid-19病毒，其中近18萬人病亡。現在每天因感染Covid-19病毒而死亡的人數超過500。