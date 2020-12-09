抗疫近一年 領軍局長仍戴錯口罩且不改不答 惹熱議

9.12 為什麼事前沒有人告訴陳肇始（圖左）帶錯口罩，同場的衛生署長陳漢儀（右）的戴法是正確的

武漢肺炎肆虐接近一年，負責統領香港防疫抗疫工作的食物及衛生局局長陳肇始，在港人遵照其號召佩戴口罩約十個月後，竟然戴反口罩出席加強防疫措施記者會，在記者兩度追問她是否將口罩反轉佩戴，以及會否擔心有播毒風險時，本身是護理學系教授的陳局長不單沒有響應，亦沒有糾正或更換新口罩，只是略表訝異，並用手摸了口罩一下了事。

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據衛生署防護中心資料，外科口罩的外層跣水、中間阻隔病菌、貼面那一層就吸水，若反轉佩戴，變成吸水層向外，周遭的飛沫便很容易附在口罩上；而跣水層變成貼面，較難吸附唾液和呼吸時產生的水氣，令佩戴者感到不舒適。但昨天的記者會長約一小時，難得陳局長沒感不舒服。

不過，市民對事件反應熱烈，不同傳媒的臉書均有幾千至2.3萬人次的瀏覽，而留言或表態的亦有三百多至二千多人次，最多人表達或認同的意見是為何港府官員死不認錯，例如香港電台臉書上有網民說：「其實認個錯，笑一笑講聲：多謝提醒！原來對於他們來說是很難的！」此言論獲241人給「贊同」或「喜愛」的表情；而在網媒立場新聞的臉書上，指事件突顯香港官員「不知錯、不改錯、不認錯」，獲45人認同，若把發表類近意見的網民人數相加，則有近百人。

不過，臉書上最多人支持或喜歡的評論是易地而處地以官員口吻發標：「你班刁民！做咩咁執着，將張相反轉黎睇咪變番正面囉！」評論獲2300人贊同；更有不少網民藉此諷刺官員質素「系咁上下，顛倒上下是非黑白」；另有近百名網民以陳的錯誤折射到防疫工作：「難怪防疫工作咁失敗」！

可能由於網民反應「熱烈」，食衛局官員事隔六小時後，終於晚上作出響應，指局長在記者會上知悉口罩內外反轉了，基於衛生考慮，包括需妥善處理用過的口罩，加上記者會快將完結，故沒有實時更換口罩，局長離開記者會會場後已儘快妥善處理。

事實上，第一個記者提問時，距離記者會完結尚有一段時間，只是記者會完結時，記者隔空追問局長為何不回答是否戴錯口罩，以及會否因此影響公眾等。但陳肇始一樣沒有回答。

而在食衛局晚上回應後，朓書上又觸發另一輪揶揄之聲。

陳肇始是註冊護士，亦是護理學教授及公共衛生專家，曾任香港大學護理學院院長和港大醫學院助理院長。