珠穆朗瑪峰新高度與中國“高峰”外交

中國與尼泊爾兩國領導人一同對外宣布，最新測量結果顯示，珠穆朗瑪峰增高了。得到兩國官方一致承認的珠穆朗瑪峰新高度為8 848，86米，從而為北京與加德滿都之間的一場外交糾紛畫上句號。

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位於中國與尼泊爾邊境交界處的世界最高峰-珠穆朗瑪峰（Everest）也被稱之為聖女峰。加德滿都官方一度擔心，2015年的大地震會震塌世界第一高峰的原有高度。如今，中國和尼泊爾冰釋前嫌。兩國現已言歸於好，並於本周共同對外宣布，珠穆朗瑪峰的新高度為 8 848，86米。這一事件被認為是北京外交的一次勝利。

據本台RFI常駐北京記者Stéphane LAGARDE周三（2020年12月9日）報道，中國官方媒體在報道中，提到中國領導人名字的次數比珠穆朗瑪峰的次數還多，而這正是北京對此重視程度的反應。經過歷時多年的反複測量後，北京與加德滿都現已達成和解。中國與尼泊爾的聯合新聞發布會就為了宣布得到兩國官方公認的珠穆朗瑪峰新高度。對習近平而言，珠穆朗瑪峰如今是一座象徵著中國與尼泊爾兩國友誼的高峰。中國領導人祝賀這一宣佈於中尼兩國建立外交關係65周年之際的消息，並祝願跨喜馬拉雅一帶一路未來前景絢麗。

Des officiels népalais regardent l'annonce conjointe avec la Chine de la nouvelle hauteur du Mont Everest, le 8 décembre 2020, à Katmandu. AP - Niranjan Shrestha

從地緣政治的高度，中國的地形測量工作者，如同太空探索計畫那樣，周而復始地重複勘探工作。尼泊爾一側也是如此。在經歷了衛生危機後，必須高瞻遠矚，尤其是與發展睦鄰關係和重修地區聯盟。

珠穆朗瑪峰高度曾引發外交危機

2005年，北京一度認為，珠穆朗瑪峰的實際高度要比大多數教科書里引用的海拔高度矮4米。這引發了與徵收登峰稅的尼泊爾之間的一場外交危機。如今，雙方的顏面都保住了。差異來自峰頂積雪的厚度。中國最終接受予以採納。這種土地測量員的新式外交，出現在北京與新德里關係緊張之際。珠穆朗瑪峰比65年前1954年的上一次測量高出了86厘米。印度測量師當年沒有登到珠穆朗瑪峰頂，只是通過觀察和計算得出了之前的高度。