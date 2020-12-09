美國制裁14個副國級北京憤怒至極 栗戰書不在名單上惹疑

美國因港版國安法周二宣布對參與制定這一法律的14位中國全國人大副委員長予以制裁，港版國安法頒布以來，這是美國制裁的第三批中港高官，也是級別最高的官員。所謂的“第二高級別的領導幹部”，副國級與正國級官員合稱為“黨和國家領導人”。中方的反應強烈。

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“召見”還是“會面” 美中各表

美國解釋得很明確，就是對背棄承諾，破壞香港一國兩制，鎮壓香港民主力量的中共高官予以制裁。

與以往不同的是，華盛頓的制裁引發北京極其強烈的反應，按照中國官媒的說法，中國外交部副部長鄭澤光召見美國駐華使館臨時代辦傅德恩，就此提出“嚴正抗議”，鄭澤光稱香港事務純屬中國內政，美國沒有任何資格橫加干涉。

如果中方說“召見”美國代辦，美國大使館則發文說這是其代辦與中國副外長“會面”，會面幹什麼？“以表達美國對於『港版國安法』的高度關切”，美方還表示，“傅德恩代表注意到北京屢次使用該法以壓制香港的表達和集會自由，逮捕那些對北京高壓政策以和平方式提出關切的香港居民”。這等於美國使節向中方把美國制裁的意圖細細解讀了一下。

外交部 官媒大加討伐

中國外交部發言人華春瑩周二形容美國此舉是“蠻橫無理”、“瘋狂惡劣的行徑”。她聲稱，中方將採取“堅決有力反制”，“捍衛自身主權安全發展利益”。

新華社專門發表評論，指美國制裁中國副國級是“露骨的政治霸陵與強調邏輯”，然後給美國栽上一堆罪名，指美國在香港培植了一批政治代理人和打手，支持香港反對派在街頭策畫“顏色革命”，官媒忽略了，北京背棄了一國兩制的承諾，北京強行替香港立國安法，打擊香港民主力量，把香港變成恐懼之鄉。

有意區別對待特朗普和拜登

無論外交部發言人華春瑩還是中國國務院港澳辦，都竭力把最近美國一系列的對華行動縮限在特朗普政府任內，港澳辦8日稱，“若蓬佩奧之流肆意上演最後的瘋狂，到頭來只會搬起石頭砸自己的腳，自食惡果。”

華春瑩也把矛頭對準蓬佩奧，官媒央視之前更是不惜使用下流的語言咒罵蓬佩奧，有分析指，北京方面有意網開一面，希望拜登過幾天入主白宮後，情況會慢慢起了變化。雖然不指望中美關係向好的方面突變，但也不希望變得更壞。

栗戰書為什麼不在其中

北京的反應為什麼這麼強烈？有分析指，美國本次制裁與前兩次制裁香港特首林正月娥，中聯辦主任駱惠寧等較低級別的官員比起來，級別已經相當高，再高上去就高到中常委了，這讓中方預感到一種強烈的危險，或者用他們的話說，有一種“恥辱感”，如果再這樣制裁下去，下一次的名單會是誰呢？從人大常委會來講，再升一級，就是委員長本人---習近平的親信栗戰書，中共第三號人物，排在習近平，李克強之後。這可是萬萬不能容忍的!對一個自視為超級強國的大國領袖集團而言，動輒被人制裁，孰可忍不可忍也。

親北京的多維網這樣表述：“令人意外的是，作為中國人大常委會裡最高領導者的委員長栗戰書卻不在其中。與14位副委員長不同的是，栗戰書的中共中央政治局常委身份與全國人大委員長的身份均屬於正國級，為中國公務員職務序列里的最高級別，可視為在職的中國高級政治人物代表之一”。

多維接下來“順藤摸瓜”，道出了全部正國級名單：“目前中共中央政治局常委共有7人，栗戰書排名第三，此外還有中國國家主席習近平、國務院總理李克強、中國政協主席汪洋、中央書記處書記王滬寧、中紀委書記趙樂際和國務院排名第一的副總理韓正”。

是啊？美國為什麼不走得更遠呢？這是一個疑問，有看法稱，美國還留有餘地，美國還暗存着習近平政權不要一條道走到黑的希望？還有分析稱，這顯示華盛頓並不希望嚴重打擊兩國關係。中國觀察家、新聞信“Sinocism”的創辦人利明璋（Bill Bishop）在推特上表示，這顯示美方並不打算讓事態過度升溫。

北京準備如何反擊？

華春瑩表示，中方一定會反制，分析人士估計，從以往中方的“對等反制”來看，有兩種，大罵痛罵是一種； 從美方也找出些人來對位制裁是又一種，可惜難以實現真正的“對等或者對位”。

有分析指中方可能也找來美國的14位官員制裁一下，但問題在於，一則美國的官同中國的官不同，中共的高官只要緊跟習主席，不是終身也差不多，美國的官像走馬燈，一茬換了又一茬。一朝不做官，開路，做別的去。共產黨的官，如果不做到底，肯定出了問題，很可怕的。二則美國制裁主要是金融制裁，美國的制裁意味着，被制裁人及其直系親屬亦被禁止入境美國。被制裁人直接或間接在美國持有的房產和權益，都會被凍結封鎖，並需要上報至財政部的海外資產控制辦公室。

香港特首林鄭月娥因為上了美國黑名單，銀行取消了她的賬戶，中資銀行也愛莫能助，結果每月四十萬港幣的薪水，領會來的全是現金，“家裡現金成堆”。這是因為美元的強大地位所致，另外禁止制裁高官及其親屬入境美國，這也是專門針對中國而來，中國去美國的官員，官員家人成千上萬，相反，美國人在這方面沒有這麼強烈的需要，不入境中國也罷。

當然，也有像上了美方名單的新疆黨委書記陳全國那種心態的，他得到制裁的消息後說，“根本沒有興趣去美國，在美國也沒有一份一厘的資產”，還有香港中聯辦主任駱惠寧上了制裁名單後，說了一句“自己在國外沒有一分錢”。