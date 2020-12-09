美國財政部公布新反貪腐制裁　包括“崩牙駒”及其3個有聯繫組織

美國12月9日對中國澳門最大黑社會14K組織頭目尹國駒實施制裁。美國財政部在一份聲明中說，這些制裁還適用於以尹國駒為首的三個實體。美國政府還將另外兩名來自利比里亞和吉爾吉斯共和國的人列為制裁對象。法新社報道，尹國駒利用北京的區域影響力和投資策略，即“一帶一路”擴充其影響力並大力投資。

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江湖人稱崩牙駒、駒哥，職業是澳門商人，澳門最大的黑社會組織十四K頭目，被《時代周刊》稱作“澳葡末期的教父”。當年他在整個東南亞地區聲名顯赫、橫行無阻，鼎盛時期被喻為權力大過當時的澳門總督，其活躍於九十年代澳門回歸前夕。1999年被澳門法院裁定以參與黑社會、放高利貸、洗黑錢、擁有軍火、非法賭博等罪名成立入獄。2012年獲釋後作風低調。

美國財政部說，針對尹國駒在“14K三合會”領導下的活動，美國財政部說，這個有組織的犯罪集團從事販毒、非法賭博、敲詐勒索、販賣人口和其他一系列犯罪活動。

財政部外國資產控制辦公室(OFCA)還指定了三家由尹國駒擁有或控制的實體——總部設在柬埔寨的世界鴻門歷史文化協會；總部設在香港的東美集團；以及總部設在帕勞的帕勞中國鴻門文化協會。

此前有新聞報道，尹國駒在柬埔寨成立洪門總部，成為洪門文化協會的會長，而且還收了世界洪門協會山東分會副會長於小龍為徒。他不僅在東南亞大力發展，並且還將好似一盤散沙的各地洪門統一起來，向他們重新輸入新的規則與積極的價值觀。他還熱衷於公益事業，華人學校開遍世界各地，向全世界展示中華優秀傳統文化。他成立的安保公司專門保護行走於一帶一路的中國商人合法利益，這也表露了他支持一帶一路的誠心。他還表示洪門不會做任何違法的事情，會自我控制自我約束，未來將帶領洪門建更多的學校，養老院，做更多更好的慈善事業，為社會謀福祉。

而美國的報告則稱，世界鴻門集團設法拉攏了馬來西亞和柬埔寨的精英人物，延續了“海外華人試圖根據中國的‘一帶一路’倡議和中國的其他重大倡議來掩蓋非法犯罪活動的模式。”

美國財政部還指定前吉爾吉斯斯坦海關副局長馬特雷莫夫(Raimbek Matraimov)參與一項海關計畫，在該計畫中，至少有7億美元被從吉爾吉斯共和國洗清。在非洲，它指定了Harry Varney Gboto-Nambi Sherman，他現在是一名著名的律師、利比里亞參議員和利比里亞參議院司法委員會主席，他曾因在利比里亞的一項賄賂計畫中所扮演的角色而被起訴，但後來被無罪釋放。