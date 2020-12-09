美將售台2.8億美元「野戰信息通信系統」促軍事通信現代化

美國「國防安全合作署」美東時間七日發布新聞稿表示，美國國務院已批准出售給台灣2億8000萬美元的「野戰信息通信系統」，已經知會國會。台灣國防部表示，這個軍售案可望在一個月後正式生效。這是特朗普政府在美國大選後首度宣布對台軍售案，是今年以來第六次，特朗普總統任內的第十一次。

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台灣國防部長嚴德發在立法院表示，美方這次提供的防禦性裝備，是野戰部隊所使用的信息通信系統，可提升國軍資管能力，相信未來雙方會持續深化安全夥伴的關係，對台海安全及區域和平穩定，共同做出貢獻。

美國國防安全合作署表示，「野戰信息通信系統」是全新的建案，將提供可移動的、安全的通訊設備，包括154個通信信息節點、24套中繼系統、8套網管系統，及相關人員培訓和設備維修；有助於台灣實現軍事通信現代化的目標，符合其任務和作戰需求，台灣能毫不費力將這項設備納入現有的軍隊中。

安合署表示，這項軍售是基於台灣關係法，不會改變區域軍事平衡；透過這項擬議的軍售案支持台灣持續努力進行軍隊現代化，以及維持可靠的防禦能力，有利於美國國家、經濟與安全利益。

台灣總統府發言人張惇涵表示，政府感謝美國政府對協助台灣強化自我防衛能量的高度重視。美國政府以具體行動落實「台灣關係法」及「六項保證」的安全承諾，將進一步增強台灣軍事戰略與防衛需求；台灣也將成為維護印太區域和平穩定與繁榮發展的良善力量。

台灣陸軍於1996年以「節點計畫」為名，接裝「戰術區域通信系統」，簡稱為「陸區」系統，藉由能獨立部署、發電的機動通訊車，克服地形障礙，建構各作戰區野戰網絡通聯，同時提供台北大直要塞區衡山指揮所與各戰略單位作戰指揮官實時戰情系統鏈接。

1999年「九二一」大地震，台灣中部災區電力、通訊全部中斷，陸軍前進災區主導救災，全賴當時接裝不久的陸區系統建立對外連繫與指揮體系。美方昨天宣布軍售台灣的「野戰信息通信系統」，一般認為是陸區系統的升級方案，功能同樣是提供戰術作戰中心與野戰部隊間機動、保密的語音和數據通信。