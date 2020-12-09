華召美代辦提抗議 稱將「對等反制」美製裁全體人大副委員長 羅冠聰料中美對峙升溫

中國對美國宣布制裁14名人大常委會副委員長的反應升級，外交部副部長鄭澤光召見美國駐華使館臨時代辦傅德恩提出嚴正抗議，形容美國此舉「性質惡劣」，敦促美方撤回制裁行動，否則會作出「對等反制」，美方將須承擔因此造成的「嚴重後果」。

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不過，流亡海外的前香港眾志主席羅冠聰昨(8日)在臉書表示，是次制裁是在香港問題上首次涉及副國級官員，精準打擊了掌有實權的中共黨高層；而美國總統特朗普在任期快將結束時祭出至今最大制裁名單，明顯是要訂定傳統(Legacy Building)，使下任政府不得不偏向已訂施政傾向。他又說，綜觀特朗普政府近月頻密出招，包括收緊共產黨員和統戰人員的簽證審批，重搥打擊在美國與共產黨有連繫的中國企業和上市公司，力度之深，可謂直擊中共要害，預料中美的對峙局面未來只會升溫。

美國周一因應中國人大常委會11月中旬通過決定，褫奪四名立法會議員資格並導致全體民主派議員請辭而公布制裁通過決定的人大常委會所有副委員長，與香港有關的三個北京政府及其駐港機構和港府昨(8日)先後反駁美方決定，中國外交部其後在傍晚發稿，指鄭澤光召見了美國的傅德恩。

鄭澤光指出，美方借口維護香港民主、人權及自治來插手香港事務，慫恿支持分裂國家、擾亂社會秩序的違法犯罪活動，制裁中港官員，充分證明美方是前段時間香港亂局的最大幕後黑手，目的是搞亂香港、破壞中國穩定發展。

鄭澤光強調，港府取消四名議員資格合理合法，美方藉詞制裁中方官員「嚴重干涉中國內政，嚴重破壞中美關係，蠻橫無理，性質惡劣，中方表示強烈憤慨，予以強烈譴責。」

在北京的國務院港澳事務辦公室亦發表聲明，對美方的制裁行動表示強烈憤慨和譴責，形容是「歇斯底里的政治霸凌行徑」，並引用西諺詛咒美國國務卿蓬佩奧，稱「上帝欲使其滅亡，必先使其瘋狂」，若蓬佩奧之流肆意上演最後的癲狂，只會自食惡果。

在香港，港府發表聲明，稱對不負責任行徑予以強烈譴責，並敦促美國政府立即停止干涉中國內部事務。另外，中國中央政府駐港聯絡辦公室亦發表聲明，強烈譴責美國的制裁行動，強調絕對不會畏懼任何蠻橫霸道和動搖中國維護國家主權的決心。批評美國一次次制裁「鬧劇」，只會讓國際社會更加看清其虛偽本質和醜陋面目。

外交部駐港特派員公署亦強烈譴責美國的制裁行動和眾議院通過《香港人民自由與選擇法案》，批評美國一些政客打着人權、自由的幌子，明目張膽為涉嫌違法的反中亂港份子提供「逃生門、避難所」，是對國際公認法治精神的褻瀆，危害國際秩序。

美國國務卿蓬佩奧在財政部公布制裁行動時發表聲明解釋，北京不斷破壞香港的民主，令立法會淪為橡皮圖章。而被美國制裁的，都是有份表決通過取消香港立法會資員資格相關決定以及《港區國安法》的副委員長，當中，王晨更負責在5月底的人大會議開幕禮上宣讀建立港區國安法決定的草案。