華為內部報告坐實參與族群歧視人工智能系統測試

華盛頓郵報周二公布了一份來自華為集團內部的測試報告，證明華為確實同面部識別初創公司Megvii曠視科技(Megvii Technology Ltd)合作測試了可以識別維族人的人工智能相機系統，顯示這種帶有歧視性的技術已經完全標準化。

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華盛頓郵報介紹說，這份華為的內部文件來自美國賓西法尼亞州一家名叫IPVM負責審查和調查視頻監控設備的公司，該測試報告記載了華為公司於2018年與曠視科技(Megvii）合作測試了可以掃描面部的人工智能相機系統人，該測試系統能夠估算每個人的年齡，性別和種族，倘若檢測到維吾爾族人的臉，則會觸發“維吾爾族警報”，並可能向中國警察遞交警報。

報道介紹說，上述測試報告在華為網站上找到，但是在《華盛頓郵報》和IPVM向公司徵求意見後不久便被刪除。但是，華為與曠視科技集團都承認該文件是真實的。華為的發言人格倫·施洛斯（Glenn Schloss）表示，該報告“僅僅是測試，還沒有看到實際應用。華為僅提供用於此類測試的通用產品。我們不提供自定義算法或應用程序。” 曠視科技（Megvii）發言人也在發布後表示，該公司的系統並非旨在針對或標記種族群體。

報道評論指出，雖然這種種族檢測性的軟件在美國被禁止使用，但是在實際使用中可以識別人臉特徵的系統性識別軟件越來越受歡迎，擔心來自中國的帶有歧視性質的科技將日益普及。

去年十一月份，全球最大的視頻監控設備製造商之一海康威視Hikvision 集團也被爆出售可自動識別維族人的監控設備，在視頻監控研究公司IPVM對海康威視發出問訊後，海康威視刪除了相關產品的頁面。

海康威視去年因被指控幫助北京打壓新疆穆斯林，向新疆各地區警察部門提供監視設備而被美國列入黑名單。該公司否認有任何不當行為。