“華龍一號”核能技術：國外壟斷局面已打破？

11月27日0時41分，由中國自主三代核電“華龍一號”全球首堆——中核集團福清核電5號機組正式併網發電。中國自主核能技術突破吸引了法國記者的注意力。《西南日報》12月9日刊載一篇題為中國自主三代核電“華龍一號”進入帶功率運行狀態。它併網輸電好似預示着國外壟斷核能技術的終結；同時它也向習近平所稱的“完全自主三代核能技術”再邁出一步。

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《西南日報》表示，如果法國和美國第三代核模式啟發了中國人，但此次的知識產權100%都是中國的；85%核電機組是“中國產”。“華龍一號”投入商運後，單台機組年發電量預計可達100億度。

華龍一號首堆併網輸電當天，福建福清核電有限公司通報稱，福清核電站累計安全發電770億千瓦時，相當於少消耗標準煤約2788萬噸，減排二氧化碳約9107萬噸。

《西南日報》表示，核電是中國經濟脫碳戰略的主要工具。迄今為止，煤炭占能源結構的55％，而核能佔5％，中國計畫到2035年將這一比例提高到10％。為實現這個宏偉的目標，將需要在15年內建造約100座反應堆。中國已啟動了14個核電站項目，比任何一個國家都多。

“華龍一號”-中國第三代核電技術在國內市場前景廣闊，中國希望依靠“一帶一路”能夠把自主技術推向國外。

巴基斯坦卡拉奇核電項目（K-2、K-3）使用的就是華龍一號核電技術；而在阿根廷的另一個項目目前處於停滯狀態。

英國布拉德韋爾核電站兩個項目希望使用中國第三代核電技術。但“華龍一號”核電技術必須首先獲得英國當局的認證。

《西南日報》表示最後表示，中國自主三代核反應堆技術剛剛在11月中旬贏得了重大勝利，其計畫已得到歐洲監管機構的驗證。中國第三代核能技術是否可在國際上獲得突破，主權問題可能會把其“自主核能技術”複雜化。