警方拘支援示威者教會兩人 指欺瞞善款1810萬 教會斥為打壓的障眼法

在去年反對修訂逃犯條例運動中支援示威者的「好鄰舍北區教會」，昨午遭警方搜查，並拘捕一名前女董事和現任員工，懷疑有人在眾籌活動中瞞報1810萬港元(下同，摺合193萬歐元)，涉嫌欺詐及洗黑錢，遂要求銀行凍結五個涉案戶口，並通緝團體現時身在海外的董事夫婦。教會今(9日)早表示，事件是打壓教會和社福團體的障眼法，強調賬目清晰，相信警方的指控不會成立。自稱身在英國放安息假的堂主任陳凱興透露，現時「被迫沒法返香港」。

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好鄰舍北區教會前日午夜在社交網站發帖披露被滙豐銀行凍結戶口後，警方昨(8日)午起分別到教會兩個聚會點及三所無家者住宿處進行搜查，最後拘捕二人，當中的前董事是涉案賬戶簽署人。毒品調查科財富調查組署理高級警司鄒祥有表示，團體在去年6月至今年9月發起眾籌活動，聲稱要向不同層面人士提供援助，並提供銀行戶口作收款安排，共收到2700萬元，但對外宣稱籌得890萬元，涉嫌隱瞞1810萬元眾籌款項，而部分支出亦與聲稱目的不符，懷疑有人以宗教及支援年輕人為名，欺騙捐款。不過，警方沒有公布2700萬元有否包括教會其他捐獻。

警方續稱，前日去信銀行，要求凍結五個處理相關捐款的戶口，涉及款項達2500萬元；另外，警方檢取了團體的智能電話、計算機、眾籌計畫與銀行文件，以追查資金流向。

至於被通緝的董事及公司秘書，警方透露是夫婦關係，10月中已離港，同樣涉嫌欺詐和洗黑錢。根據公司註冊處文件，公司現任的董事包括陳凱興妻子賴淑儀，而陳則是公司秘書。

身處英國的教會堂主任陳凱興亦在社交網站批評當局政治打壓，指他本與家人到英國放取「安息假」，並研究在當地開設教會分會的可能，稱現時被迫不能再回到不安全的香港。

北區教會今早在臉書上再發聲明，指警方所謂的「洗黑錢罪」只是障眼法，實質是政權赤裸裸的打壓，憂慮「今天受逼迫的是教會及社福團體，明天遭欺壓的就是每個仍然堅守公義的群眾。」聲明鑾稱，該會每年均有聘請專業會計師進行核數，故此「警方空洞粗疏的指控絕不會成立」。

另外，教會發起網上要求滙豐銀行解凍戶口的聯署，一天半以來獲得超過22200人支持。