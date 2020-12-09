費加羅報：腐敗或導致中國面對新冠病毒延遲作出反應

12月9日費加羅報官網刊出了一篇題為“腐敗有可能導致中國面對新冠病毒延遲作出反應”的文章，當中費加羅報駐北京站記者塞巴斯蒂安-法拉提指出，根據一份新的調查，武漢一月進行的大範圍測試，可能受到了賄賂行為的干擾。法拉提寫道，現在新冠病毒大流行初始階段的拼圖謎團出現了越來越多的新的線索，本次出現的新片段，主題是腐敗賄賂，這也“將給習近平主席2013年上任以來主導的反腐敗行動，帶來非常負面的影響”。

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法拉提所引述的這份調查來自於美聯社，發布日期為12月3日，當中指出，今年年初，“武漢人在醫院漫長等待接受測試，能夠做測試的人非常少，而進行測試的人也經常得到假陰性的結果”。“根據美聯社的調查，發現這種普遍出現的測試短缺，大部分是中國最高疾病控制機構的秘密與裙帶關係所造成的”，“這種測試體系對科學工作者和官員們對病毒傳播速度之快的判斷，起到了阻礙的作用”。美聯社還指出，在早前的一份報告中，發現“中國高層領導人延誤了向公眾和世界衛生組織發出預警”，認為“上述這些信息可以呈現出比較全面的中國初始階段所犯錯誤的彙總圖樣”，“導致病毒經由武漢傳遍全球，人們毫無察覺，並在現如今造成超過150萬人死亡”。

美聯社重點提到，中國疾控中心當時“把測試包的發放權僅交給三家官員們有個人關係的上海公司，這是通過與超過40名醫生，疾控中心僱員，健康專家，產業內部人士等的交流發現的，也在百餘張內部文件，合同，信息和郵件當中得到了體現”。這三家公司“後被發現是上海捷諾生物科技有限公司，上海輝睿生物科技有限公司，上海伯傑醫療科技有限公司，它們向中國疾控中心付費換取信息和發放權，但測試包被發現“大量無效”。根據消息人士的話，這些公司獲取壟斷權的交易價格每份達14萬6千美元，但並不清楚資金是否流向了相關個人”。另外，美聯社還指出，“中國疾控中心和國家健康委曾要求武漢的醫院僅把病毒樣本送至受其管轄的中心實驗室...種種舉動的結果是，今年1月5至17日之間，沒有一份新病例官方出現，但事後數據顯示早已有數百人感染”。美聯社還引述一份來自“自然”期刊的預演推算稱，如果當時政府提前兩周作出反應，將可以把病例減少86%，但不確定是否早期介入可以防止疫情傳播到全球範圍。