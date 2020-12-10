中瑞秘密協議：中國國安可隨意接觸瑞士甚至全歐的中港政治難民

英國《衛報》報道，中國和瑞士之間存在一份秘密協議，容許中國的國家安全人員可隨意進入瑞士國境接觸中國感興趣人士，人權組織憂慮，這不單影響身處瑞士的中國政治難民的人身安全，亦可能危及其他神根公約國的中國以致香港政治難民。

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有關協議名為「再入境協議」(readmission agreement)，在2015年簽署，但一直未有像其他五十多份雙邊協議般公布予市民知悉，亦未有經瑞士國會和外交事務委員會審議，支付中國官員來瑞士的撥款亦沒有單獨成項。直至今年8月經當地一份報章揭露後，議員才得悉協議的存在，於是通過決議，要求當局在延長有關協議前，須先諮詢國會。由於協議在周一(7日)期滿，協議內容才得以曝光。

根據關注亞洲人權的組織「保護衛士」(Safeguard Defenders)獲得的官方英文譯本，協議主要是容許中國國安人員與瑞士當局有意驅逐出境的中國籍人士見面，條款訂明，中國國家安全部官員可以「專家」身分，到瑞士進行為期兩周的任務，有關任務須由瑞士當局批准並發出邀請，但一經批准，瑞士再無權就中方委派官員發言或批核，但有關官員可以用非官方身分進入瑞士，瑞士方面須確保他們的身分得以保密，而他們向瑞士政府提交的報告亦須保密。

「保護衛士」指出，雖然瑞士亦有與其他國家簽訂類似的再入境交易，但那都是相向的，但與中國簽訂的協議，卻並非相向的，即瑞士官員不享有到中國面見被遣返人士的權利；此外，其他協議一般將相關外國官員的活動限於與被遣返者見面，而且必須是公開的官方活動，但與中國簽訂的協議過於神秘，更容許官員以非官方身分活動，實非尋常。該組織的主席戴林更憂慮，條文沒有規限中方官員不可以做任務以外的事，而若果有關人士以非官方身分進行活動，意味他們可以旅遊簽證入境，並藉此在所有歐洲神根公約國內自由活動，不受監管，其他神根公約國亦不知道相關國安人員在其國內活動。

瑞士移民部官員尋求延長協議時強調，協議對打擊非法移民至為重要，當局會嚴格管控發放給有關官員的被遣返人士的資料。瑞士官員又說，協議簽署以來，只動用過一次，就是在2016年協助審查13名強制遣返人士中的四名難民申請人的身分。

雖然移民部官員強調，新強和西藏的難民申請人不包括在協議內，但這項保障沒有在協議中訂明。身在廣州的維權人士王愛忠更憂慮，由於有港人受不了中國加強管制和打壓而逃到歐洲，延長協議將對有關港人不利，可能令瑞士陷入一個尷尬或不道德的境地。

美國西東大學(Seton Hall University)法學教授李慧思(Margaret Lewis)向《衛報》表示，協議極利中方，幾乎只要是在瑞士非法居留的，國安人員均可接觸，而中方願意派員到瑞士接觸的，當然是中國政府感興趣的人，而讓這些官員自由活動，難保他們不會逼迫他們感興趣的海外中國公民，瑞士的協議令人震驚。