法中領袖通話 關注氣候和人權問題

在慶祝《巴黎氣候協議》通過5周年之際，法國總統馬克龍與中國主席習近平9日通話，強調歐中在實行氣候協議的主導作用，同時代表歐盟就香港和新疆維族人狀況惡化表示嚴重關切。

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2015年12月12日來自世界上195個國家的代表參加在巴黎舉行的第21屆氣候峰會，通過歷史性共同應對氣候變化協議。法國總統馬克龍9日與習近平通話為2021年進一步推動巴黎氣候協議做努力。

馬克龍總統表示希望明年國際社會自覺，加大力度來參與保護氣候和生物多樣性。法中兩國的積極參加對推動《巴黎氣候協》定起到主導作用。法國總統讚揚中國近期在聯合國大會上的碳中和承諾，同時希望本周六慶祝通過巴黎協議5周年之際，由聯合國，英國和法國主辦的《氣候雄心峰會》能夠進一步讓各國推出減排具體措施和提高減排力度。

中國是世界溫室氣體排放大國，佔全球排放總量的1/4，在今年9月聯大會議上中國承諾到2030年大幅度減少溫室氣體排放，在2060年實現碳中和。

在本次通話中，法國總統馬克龍代表歐盟就香港和新疆人權狀況不斷惡化向中國表示嚴重關切。此前北京拒絕由聯合國主導的國際觀察團前去新疆考察維族人處境，法國對此表示遺憾。