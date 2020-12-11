涉嫌“危害國家安全” 彭博社一名中國籍員工被捕

範若伊(Haze Fan)最後一次和同事聯繫，是12月7日上午11：30分左右，隨後她就被便衣帶離住所。彭博社報道稱，範若伊失蹤四天以來，彭博社一直在努力聯絡中國政府和中國駐美大使館，試圖獲取有關範的信息及其下落。

廣告 繼續瀏覽後續

彭博社總部12月10日收到回應，證實範若伊由於涉嫌參與危害國家安全的活動已經遭到逮捕。彭博社一名發言人表示："我們很為她擔憂，並一直在與中國官方積極對話，以便掌握更多信息。與此同時，我們將繼續竭盡全力為她提供幫助和支持。"

範若伊是中國公民，2017年開始為彭博社工作。此前曾在CNBC、哥倫比亞廣播公司新聞、半島電視台和路透社工作。依照中國官方的規定，中國公民只能在外國駐華新聞機構中從事助理工作，不得獨立開展新聞報道。

中國官方在一份聲明中稱："範姓中國公民因涉嫌從事危害國家安全犯罪活動，被北京市國家安全局依法拘留。該案目前正在審理中，範女士的合法權益得到了充分保障，其家屬也已接到通知。"

通過彭博社網頁搜索，可以看到範若伊（Haze Fan）最後一次在該網參與撰寫文章是在11月30日，內容是關於螞蟻金服上市的內容，文章指“螞蟻明年上市希望不大”。她過去一段時間的文章主要是聚焦金融和市場領域。

據《華爾街日報》援引消息人士稱，彭博社總編米思偉（John Micklethwait）、大中華區執行主編John Liu等在一場電話會議中向其駐華員工們透露，中國當局對彭博社表示，範女士被拘留與她的工作無關。據稱，彭博社的在華員工被告知，他們可以繼續工作。彭博社正在盡最大努力支持範女士。

駐華外國記者協會（FCCC）在推特上發表了聲明，向範若伊表示聲援，稱對其被逮捕感到擔憂，正在向中方尋求了解事件真相。