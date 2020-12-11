黎智英被加控“勾結外國或境外勢力危害國家安全”罪

香港媒體大亨、“壹傳媒”創辦人黎智英12月11日（周五）被香港警方加控“勾結外國或者境外勢力危害國家安全”罪名”， 案件將於周六（12日）開庭。73歲的黎智英是目前為止第4位因違反國安法遭起訴的港人。

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黎智英目前正因‘欺詐罪’被收押在荔枝角收押所。香港警方周五在一份聲明中指：香港國安處經進一步調查後，今天加控一名73歲男子“勾結外國或者境外勢力危害國家安全”罪行。

現年73歲的黎智英是在國安法下被正式起訴的最知名的人物。如果罪名成立，他最高可能面臨終身監禁。

今年8月份黎智英因涉嫌違反新的國安法被警方逮捕。數百名警察還突擊搜查了黎智英旗下報紙“蘋果日報”總部。數名高層負責人被控涉嫌與外部勢力勾結。上周他與集團另外兩名高層被警方正式控欺詐罪立案扣押，案件押後至明年4月16日再審。黎智英保釋申請被拒後被即可拘押在荔枝角收押所至今。

目前黎智英正針對該決定向香港高院提起上訴。但分析指由於國安法指控，他不太可能獲釋。國安法使當局擁有不予保釋關押被告的廣泛權力。

法新社報道指， 自國安法今年6月底在香港實施以來，北京加強打壓民主人士的打壓。已有幾十人在國安法下被司法調查或起訴，立法會民主派議員被DQ。上周香港年輕民主派領袖黃之鋒、周庭、林朗彥被判7至13.5月監獄。

此外，香港19歲學生，香港前“學生動源”召集人鍾翰林被控侮辱國旗罪及非法集結兩項罪成。他在去年5月“反送中”運動時到立法會示威區抗議，“期間與親中團體‘保衛香港運動’成員口角，被指毀壞對方的一支五星旗”。警方此前已因鍾翰林試圖向英國駐香港領館申請避難將其扣押。