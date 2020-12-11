Covid-19:中國近日多地現新確診病例

在中國內地近日屢屢傳出感染Covid-19病毒新確診病例之際，香港周五也通報了86個新病例。

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據來自亞洲的消息報道說，香港周五（2020年12月11日）對外通報新增86宗Covid-19確診病例，其中本土病例81宗，境外輸入個案5宗。港府為加強防疫，自十天後的22日起，中國以外地區的入境者須到指定酒店隔離14天。旅客抵達機場後要接受唾液樣本測試，再由專車接到指定酒店，期間不能擅自離開，不能接待訪客。港府已為此準備了30多間指定酒店，共有房間1萬2千個。港府估計，21日以後每天會有上千人回港，包括大批返家過節的海外留學生。

中國內地也通報本土新病例

中國國家衛健委網站周五早些時候刊出消息說，在周四（2020年12月10日）的24小時里，內地31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團共報告新增15個確診病例，其中境外輸入病例9例，分別是上海5例，廣東3例，雲南1例；本土確診病例6個，分別是四川4例，黑龍江2例。目前即沒有新增死亡病例，也沒有新增疑似病例。同一報道還提到，截至12月10日24時，中國內地現有確診病例292例，其中5個重症病例。