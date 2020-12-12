梁頌恆欲推動美國給港青「救生艇」 望溝通解決本土派對其身分的質疑

屬於本土派的梁頌恆是首位流亡到美國尋求政治庇護的前立法會議員，他表明，會推動美國政府金融制裁香港和實施「救生艇」計畫，以支持沒有英國國民(海外)(簡稱BNO)護照的香港年輕人。

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身處美國首府華盛頓的梁頌恆今(12日)早在網上記者會中表示，來美一個多月，曾接觸國會議員，交流支持香港問題，對方反應正面，但至今未接觸總統勝選人拜登的團隊，亦未與海外港人組織「香港民主委員會」(HKDC)以及身在波士頓就讀博士學位的梁繼平聯絡，強調不排除日後合作。梁繼平是《香港民族論》其中一名編者，去年反修例運動期間由美反港，於7月1日與其他示威者闖入立法會，並揭開面罩發表《香港人抗爭宣言》。

已組成一個小團隊的梁頌恆闡釋日後的遊說工作時指出，美國現行的制裁只及高官，作用不大，例如受制裁的行政長官林鄭月娥現時「日日在家數錢」。他自言，從2016年因宣誓風波而被取消議員資格後，已被銀行陸續關閉其戶口，他自始便以現金渡日。他認為，須加強制裁力度，甚至影響金融制度以遏止局勢惡化，迫使中國返回談判桌。方法之一是透過供各國銀行彙兌而完成金融交易的SWIFT(環球銀行金融電信協會)施壓。

另外，他亦希望推動「救生艇」計畫，以協助不能受惠於英國BNO計畫以便入籍的香港年輕人。BNO計畫只給予97年香港回歸前在港出生的港人，以致去年年齡少於22歲的反修例運動示威者將因為不具申領BNO資格而不能受惠於英國協助港人移民的計畫。據他了解，現時在美國申請庇護的反修例人士，只有「個位數」。

與其他流亡英國前議員不同，梁頌恆因為在立法會內非法集結罪成而於去年9月底刑滿出獄後，已沒有刑事控罪在身，沒有被通緝之虞，被問及純粹因為遭執法人員跟蹤而到美國尋求政治庇護會否令本已質疑他是「鬼」(隱寓為「卧底」)的本土派更加起疑時，梁表示，他只能證明自己是什麼人，但不能證明他不是什麼人，呼籲有疑問者可找他談談。他重申，出獄時有近十名便衣跟蹤他，且不限於他到法庭旁聽，甚至是在他家附近跟蹤，而他的手機用量亦出現異常，包括一日之內6GB的數據用量無端被耗盡，「睇成日波都用唔到咁多手機用量」，凡此種種，他認為「唔系好訊號」，於是決定離港。

梁頌恆表示，即使上月30日身處機場，仍然覺得被跟蹤，至於在這情況下仍能順利離港是否意味是當局刻意放他離開，梁則表示無法忖測。

他已宣布與家人都斬斷關係，並退出青年新政，但他期望，日後可以重返香港 – 一個港人熟悉的香港。

現年34歲的梁頌恆，2015年時與其他人一起創立主張本土主義的青年新政，翌年勝出立法會選舉，晉身議員，因宣誓方式並以「支那」念出CHINA而被指為無效，重新宣誓受阻，並遭港府司法複核其議員資格，其間，人大常委會釋法，法庭最後裁定他和青年新政另一議員游蕙貞失去議員資格。其後遭立法會追討約93萬元已支付的薪酬，梁認為不公平而拒絕支付，立法會於是向高等法院申請頒令他破產。