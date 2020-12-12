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中國減碳承諾

法新社：中國在氣候承諾上又向前邁出一大步

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L'allocution du président chinois Xi Jinping lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 22 septembre 2020
L'allocution du président chinois Xi Jinping lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 22 septembre 2020 © AFP
作者： 法廣
6 分鐘

為紀念《巴黎氣候協定》達成五周年，在聯合國的倡導下，70個國家領導人通過視頻舉行了氣候雄心峰會。中國國家主席習近平在會上發表了發表題為《繼往開來，開啟全球應對氣候變化新征程》的講話。講話中，習近平重新強調了到2030年碳強度要比2005下降65%以上。

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中國國家主席習近平在峰會上表示，我願進一步宣布：到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源佔一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

 

習近平強調，5年前，各國領導人以最大的政治決心和智慧推動達成應對氣候變化《巴黎協定》。綠色和平東亞區全球政策高級顧問李碩對法新社記者表示： “北京有潛力做更多的事情”。 中國“仍應努力在2025年之前達到其排放峰值”。

世界資源研究所執行主席兼常務董事馬尼希·巴布納（Manish Bapna）對法新社記者表示，這些聲明方向是正確的。但是“中國將通過這些宏偉的目標來獲得更大的經濟和社會利益”。

歐洲環保協會中國項目首席代表龍迪(Dimitri de Boer)對記者表達：這是“以前對2030年的承諾有了明顯的增加”，但是有必要“在2030年之後迅速減少碳排放量。

國際能源署表示，由於新冠肺炎疫情影響，2020年全球碳排下降了7%；而中國的碳排放僅僅下降了1.7％，這是因為疫情後中國經濟活動的復蘇比世界其他地區更快，更強。

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，印度是世界第四大溫室氣體排放國，其目標是到2030年實現可再生能源總容量450 GW。

印度總理莫迪保證：2047年，印度將迎來獨立100周年，“我們不僅將實現自己的目標，而且將超越當今的承諾”。與其他主要經濟體不同，印度尚未設定實現碳中和的時間。

 

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