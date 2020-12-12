法新社：中國在氣候承諾上又向前邁出一大步

為紀念《巴黎氣候協定》達成五周年，在聯合國的倡導下，70個國家領導人通過視頻舉行了氣候雄心峰會。中國國家主席習近平在會上發表了發表題為《繼往開來，開啟全球應對氣候變化新征程》的講話。講話中，習近平重新強調了到2030年碳強度要比2005下降65%以上。

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中國國家主席習近平在峰會上表示，我願進一步宣布：到2030年，中國單位國內生產總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源佔一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

習近平強調，5年前，各國領導人以最大的政治決心和智慧推動達成應對氣候變化《巴黎協定》。綠色和平東亞區全球政策高級顧問李碩對法新社記者表示： “北京有潛力做更多的事情”。 中國“仍應努力在2025年之前達到其排放峰值”。

世界資源研究所執行主席兼常務董事馬尼希·巴布納（Manish Bapna）對法新社記者表示，這些聲明方向是正確的。但是“中國將通過這些宏偉的目標來獲得更大的經濟和社會利益”。

歐洲環保協會中國項目首席代表龍迪(Dimitri de Boer)對記者表達：這是“以前對2030年的承諾有了明顯的增加”，但是有必要“在2030年之後迅速減少碳排放量。

國際能源署表示，由於新冠肺炎疫情影響，2020年全球碳排下降了7%；而中國的碳排放僅僅下降了1.7％，這是因為疫情後中國經濟活動的復蘇比世界其他地區更快，更強。

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，印度是世界第四大溫室氣體排放國，其目標是到2030年實現可再生能源總容量450 GW。

印度總理莫迪保證：2047年，印度將迎來獨立100周年，“我們不僅將實現自己的目標，而且將超越當今的承諾”。與其他主要經濟體不同，印度尚未設定實現碳中和的時間。