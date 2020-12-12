聖誕假起到港要入住指定酒店隔離 新加坡後天起要求經港入境須家居隔離14天

因應武漢肺炎，政府宣布，由本月22日起至明年2月19日期間，從外國抵港人士必須入住指定的36間酒店進行兩星期檢疫，需費由5580港元至71.6萬港元(下同，摺合約600至76300歐元)不等。有市民投訴，酒店房價有坐地起價之嫌，有人因此考慮不回港。而若因此令承包酒店的入住率低於五成，港府須向酒店以七折房價補貼差額。

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另外，新加坡衛生部門宣布，收緊對香港的邊境措施，由下周一(14日)午夜起，所有從香港到訪或在過去14日內曾到香港者，入境新加坡後要在指定設施居家檢疫14天。另由本月19日午夜起，有關人士需要提供出發前72小時武肺檢測陰性結果的證明。

港府昨(11日)午公布合共可提供1.2萬間房的36間指定酒店名單，任何人士登機前須向航空公司出示指定檢疫酒店訂房確認書，否則不能登機。旅客下機後，須到客運大樓臨時檢疫中心取檢疫令並接受採樣，取得陰性結果後再乘車往指定檢疫酒店檢疫，完成14天檢疫期後可回家；抵港第19天再採樣並將樣本交到指定地點。

根據名單，指定酒店每天房價由400元至51150元不等，逾六成房價在500元至1000元之間。不過，有數名打算回港探親及公乾的港人表示，現價與他們早前訂房時的價格貴了近三成至一倍不等，亦有油店取消之前的優惠計畫，但服務則增加包括三餐膳食在內。有人表示可能更換較低檔次的酒店、亦有人考慮取消回港之行，但同樣的是對指定酒店安排有怨言，質疑是否要懲罰住在外地的香港人，又或阻嚇外人來港。

負責處理指定酒店計畫的公務員事務局局長聶德權表示，在承包期內，若酒店的平均入住率低於五成，港府將補貼差額，金額是房價的七成，而最高補貼額是每晚每房600元。若有需要會增加指定酒店數量。