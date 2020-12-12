警方欲以黎智英的帖文和訪問定其勾結外國勢力罪 還柙明年4月受審

香港著名民主派傳媒東主黎智英被加控《港區國安法》下的勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，今早在西九龍裁判法院提堂，是首個被控勾結罪的被告，控方以需要時間檢視其社交網站帖文和留言、訪問片段及搜證為由，申請將案件押後。指定法官蘇惠德其後將案件押後至明年4月16日再訊，不準保釋，繼續還押看管。黎智英原定下周二就其欺詐罪申請保釋出外候審，但法律界人士相信，保釋申請將要延遲，而在控罪加重的情況下，保釋獲批的機會更微，意味黎智英「未審先囚」的日子將會至少延長至四個半月。

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懲教署人員押送黎智英到庭提訊時，採取押送重犯的方式，包括以鐵鏈纏腰鎖手，黎看來精神不錯，但身型略為消瘦；而法庭對入庭旁聽人士亦採取了嚴格保安措施，包括需要接受金屬探測器進行安檢，並禁止攜帶食水入內。但這無損到法庭內外聲援他和旁聽的民主派人士，當中包括民主黨前主席何俊仁和支聯會主席李卓人，以及天主教香港教區退休主教陳日君等，黎的兒女亦有到庭旁聽。

控罪指，73歲的黎智英被控於本年7月至12月1日期間，在香港請求外國或境外機構、組織、人員，對香港或中國進行制裁、封鎖，或其他敵對行動。控方在庭上指出，警方需時作進一步調查，包括審視黎智英過千條的推特信息、他的訪問片段、海外探訪和活動，以及美國對中港實施的制裁措施，要求將案件押後。

獲悉保釋被拒的黎智英，離開犯人欄時，以揮手和嘗試以心形手勢回應公眾席上高聲支持他的市民。

黎智英及其兩名兒子和四名高管人員8月時遭警方到黎的大宅及其創辦的壹傳媒進行逮捕，本月3日被指外租辦公室而遭控以欺詐罪，但法庭拒絕其保釋，將他還柙看管至明年4月。由於同案另外兩名高管獲得保釋，而其他案情比他的控罪還要重的疑犯亦可獲保釋，輿論普遍批評當局是「未審先囚」。現在更加控他涉嫌勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。

有法律界質疑，當局加控黎智英勾結外國勢力這條「重罪」，是要令他更難獲得保釋，甚至是可以把他送回中國大陸審訊及服刑。一旦罪成，最言可被判刑十年至無期徒刑。

壹傳媒旗下的《蘋果日報》是報章中最不受北京和港府影響的，黎智英本人亦曾捐款資助民主派人士，是中港政府近一年來打壓社會異見聲音的主要目標之一。