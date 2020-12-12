香港下月起有疫苗可供接種 含受爭議的中國疫苗

行政長官林鄭月娥宣布，已達成或即將達成三種武漢肺炎疫苗的採購協議，包括中國科興疫苗、德國藥廠BioNTech/復星的mRNA疫苗，以及英國牛津大學參與研發的阿斯利康疫苗。單是頭兩種疫苗，數量達1500萬劑，足夠每名港人打兩針。她又說，科興首批100萬劑疫苗最快下月到港，供港人接種，計畫屬自願性質，但港人不能挑選接種哪種疫苗。不過，與香港同屬中國特區的澳門，市民則可從政府提供的三種疫苗中自行挑選。

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港府昨(11日)天的說法和選擇均備受質疑。翻查公開數據，可能最早供港的中國科興疫苗，其實未完成三期臨床測試，第三期數據「可能」在明年一月公開，科興疫苗能否同時供港？更質疑港府是否要港人接種成效未明的疫苗？此外，早前傳出科興疫苗有八成至97%的有效率實屬誤傳，科興亦已澄清，97%是血清內出現抗體的比率；遑論科興在2002年至2011年年間有賄賂中國官員加快審批流感疫苗的前科。

食物及衛生局局長陳肇始今早在電台節目強調，會在確保疫苗安全、質量有保證和有成效後才購買，其後會儘快為人數達300萬的優先群組接種，但具體接種計畫仍須視乎供港疫苗數量和哪種疫苗先到而定。

醫學專家亦呼籲港人不要針對來自中國的疫苗，須看其數據，確認安全及有效便應接種。當中，香港大學醫學院院長梁卓偉指出，世界衛生組織給第一代新型冠狀病毒疫苗的目標是有超過五成保護率、保障不病發，包括防嚴重併發症，故此第一代疫苗未必能防感染，即接種者仍有可能是隱形帶病毒者，建議港人接種後仍然佩戴口罩。

來自中文大學的港府抗疫專家許樹昌亦表示，暫時三個製造商的疫苗均非百分百保護，但可減低感染後的病情嚴重程度。他續稱，社區若有六至七成人透過自然感染或接種疫苗產生抗體後，便可達到群體保護的效果，預料香港須要到2022年初才會完成接種，屆時有望放寬防疫措施，包括是否戴口罩。

然而，香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀錶明，基於信心和衝量利弊後，她個人不會接種首批供港的科興疫苗。另外，香港社區組織協會幹事彭鴻昌呼籲港府提高採購疫苗的透明度，以挽回公眾對疫苗的信心。