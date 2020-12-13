北京弘揚“張謇精神” 動員企業家“與國家同進退、共命運”

中共中央統戰部副部長、國務院僑辦主任、中央社會主義學院第一副院長潘岳12月12日在參加專題活動中致辭表示，張謇精神對於今天的中國企業傢具有重要的時代啟迪，“中國企業家當與國家同進退、共榮辱，同呼吸、共命運。”

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潘岳星期六在北京出席“張謇精神的時代意義”論壇上說，清末民初實業家張謇的精神是“中華商道的集中體現”，是家國情懷與經濟理性的融合，是在義與利、公與私、家與國之間重塑的商業倫理，是深受中國傳統文化熏陶卻同時具有世界眼光的開放品格。他認為，張謇精神對於今天的中國企業傢具有四個重要的啟迪，即要厚植家國情懷、要聚焦實體經濟、要堅持開放創新，以及要勇擔社會責任。其中，他談到，“無論資本如何全球流動，無論商業版圖如何超越傳統的國別界線，大家終究有自己的祖國，企業的根基終究要紮根於祖國大地，終究要將自身命運融入民族復興的偉大進程。”

潘岳提出，“面對階層結構的分化，要參與構建和諧的經濟治理秩序和勞動關係；面對貧富差異和社會問題，要投身公益慈善事業托住社會底線；面對發展不平衡不充分的現實，要自覺推動綠色發展，助力實施區域經濟一體化的國家戰略；面對國家治理現代化需求，要參與構建社會治理共同體，把“社會責任”寫在中國大地和世界舞台。”

據悉，“張謇精神的時代意義”論壇並非首次舉辦，但今年較為引起關注。據官媒新華社報導稱，中國國家主席習近平11月在張謇的家鄉江蘇考察調研時，前往南通博物苑參觀張謇生平展陳，了解張謇興辦實業救國、發展教育、從事社會公益事業情況。張謇是晚清時期立憲運動的領袖，並主持發動了三次國會請願運動。他一生主張“實業救國”，曾任北洋政府的農商總長。在民國任工商部長時，張謇指出過去的措施，在“無導民興業之心”，卒之糜費而乏效果。他提出，今後部辦企業，概行停罷，悉聽民辦。

《華爾街日報》10日則報導指，如今中國官方在習近平的領導下希望加強政府對經濟的控制，預計大大小小的民營企業都將俯首聽命。報導稱，當局正在向民營企業內部安排更多中共黨員，切斷部分民營企業的信貸渠道，並要求國有企業高管調整業務以適應國家目標。而那些不守規矩的民營企業，政府甚至會完全接管，將其納入國有企業等等。