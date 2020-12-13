女間諜方芳利用美國華人社團開展活動，受中領館指派活動範圍廣泛無孔不入

美國政治新聞網站Axios驚爆中國間諜華人女子方芳（Christine Fang）混入加州政界，色誘美國官員；近日美國中文《世界日報》報道說，方芳是利用美國華人社團“亞太公共事務聯盟”（APAPA）的影響力開展活動。

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亞太公共事務聯盟對此發表聲明表示“震驚”和“失望”，並說從不知道方芳這個“義工”的背景和她正在受到監控的情況，如果知道，一定會及時通告給官方。該聯盟舊金山灣區主席尹集憲（Henry Yin）表示，記得方芳其人，她曾經很活躍，但是尹集憲否認聯盟與外國勢力有聯繫。

亞太公共事務聯盟是一家關注美國亞太裔民權的華人社團，致力於推動亞太裔美國人在美參政議政。其總部設於加州首府薩克拉門托，並在舊金山灣區有許多分支。方芳是通過灣區的分支進入亞太公共事務聯盟，因此她也接觸到了許多美國政治人物，建立了聯繫。

另據Axios報道：方芳曾在2012年收到了中國駐舊金山領館頒發的榮譽證書。Axios訪問到的反間諜官員表示，相信方芳是在中國的間諜機構國家安全部指揮下工作。

方芳的活動範圍廣泛且無孔不入，斯坦福大學胡佛研究院教授漢森（Victor Hanson）近日對媒體披露，他僅因一篇文章不符合中共的胃口，舊金山中國領事館便派方芳找他談話，方芳兩次要請他一起“共進晚餐”。