日方認為今年南京大屠殺公祭克制對日批判

在南京大屠殺發生83年之際，中國中共中央、國務院13日上午在南京隆重舉行2020年南京大屠殺死難者國家公祭儀式。中共中央政治局委員、中組部部長陳希出席並講話。日本認為中國方面今年的公祭考慮到日中關係，對日本的批判比較克制。

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今年的公祭儀式在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館集會廣場舉行，現場國旗下半旗。

10時整，公祭儀式開始，奏唱《中華人民共和國國歌》並全場向南京大屠殺死難者默哀，南京市全城拉響防空警報，汽車停駛鳴笛，解放軍儀仗大隊16名禮兵將8個花圈敬獻於公祭台上。

日方注意到，中國國家主席習近平已經三年沒有參加公祭儀式，2017年習近平參加了公祭儀式，當時日本時事通信社發文認為：習近平雖然參加了公祭儀式，但是沒有發表講話，是顧及到日中關係目前呈現出的推進改善的氣氛。

對於今年的公祭儀式，時事通信社12月13日發文指出：國家主席習近平連續3年沒有參加公祭儀式，今年也考慮到了日中關係，另一方面，由於新型冠狀病毒的流行和人權問題等西方世界對於中國的批判，也使這次公祭儀式成為了呼籲加強愛國心的儀式。

日方注意到：中共中央政治局委員、中組部部長陳希在講話中指出：30萬人被殘酷地殺害，鐵證如山，歷史不可篡改。

同時他呼籲：，中國始終秉持正義，維護和平，堅持多邊主義，反對單邊主義、霸權主義、強權政治，反對各種形式的恐怖主義和極端暴力行徑，期待構建契合新時代要求的中日關係，致力推動兩國關係始終沿著和平、友好、合作的正確方向發展。