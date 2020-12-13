港府加辣：18萬公務員不簽效忠聲明會被辭退

全港約18萬名公務員本月底或下月初將會接獲宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區的細節安排，公務員須在一個月內簽署聲明，若拒絕簽署聲明或宣誓，將不會只是像早前所說的影響擢升，而是需要離開公務員隊伍，而且不能視作離職,影響長俸安排。公務員事務局局長聶德權的最新公布在公務員群組中引起熱議，部分人表明會考慮自行請辭，但工會估計，不會引起離職潮，但期望港府提供選項，讓不願簽署的公務員可以選擇提早退休。

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公務員事務局局長聶德權今(13日)早在一個電視節目後表示，一般公務員會以簽署聲明的方式確認，而公務員隊伍中最高級的常任秘書長及部門首長會安排他們宣誓。

他昨天出席電台節目解釋加重拒簽聲明後果時說，經與律政司研究，認為擁護《基本法》和效忠香港特區並對特區政府負責是公務員的基本責任和條件，宣誓和簽署聲明只是確認和作出承諾，若公乃6員拒絕公開承諾及確認基本責任，管方會嚴重質疑對方是否不接納此等基本責任，故此不適合留在公務員隊伍中，會考慮根據《公務人員（管理）命令》既有機制，要求有關人士離開公務員隊伍。他今天補充，過程中會給予公務員解釋機會，若不信納其解釋，會按現有機制懲處，包括革職；而未完成有關程序前，有關人士不會獲得升職、轉職。

對於他指違反誓言可能涉及觸犯《港區國安法》的言論，引起公務員團體憂慮被以言入罪，聶德權今天再解釋，是指涉及違反誓言的行為可能涉及違法或違反公務員規定，當局會按情況處理，如觸犯國安法並被裁定有罪，便須終止職務，違規則按紀律處理機制審理，若確認違反公務員操守，便按行為嚴重性作出懲處。

但如何界定違反誓言則容易令公務員墮入法網，聶德權表明，誓言內容是擁護基本法和效忠特區，如不效忠並與特區利益對抗或搞破壞，這便涉及國家安全層面，但他強調，公務員對政策或措施有意見，沒有問題，但針對政府，或是采對抗、敵視態度，甚或完全不接受政府，則是另一回事，「應該不難分辨」。

不過，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為聶德權的說法太抽象，容易被以言入罪，亦會形成「篤灰」文化，期望港府能有清晰指引，界定何謂違規。他又指，港府突然要求已入職公務員簽署聲明及宣誓，屬單方面更改僱傭合約，促請港府讓不願簽署的公務員選擇申請提早退休，以免退休福利受損。據當局向他們簡介時說，行政命令有兩種懲處方式，包括勒令提早退休或解僱，前者仍可領取退休福利，後者則會喪失福利。