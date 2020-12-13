無人機改裝成噴火器-銷毀重慶11個蜂巢

中國志工隊改裝無人機成噴火器 銷毀重慶11個蜂巢。一輛噴火無人機在中國重慶的天空上飛行，目的是要幫助當地居民銷毀蜂巢，目前已消除了11個，預估要消除100個以上。

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根據福斯新聞網報導，一個名為藍天搜救隊的志願搜救團，他們募款了約8萬人民幣，購買了一台無人機，並且為它加裝上了油箱以及跟手臂差不多長的噴嘴。

改裝完成後，噴火無人機操作人員操作無人機使其俯衝，遙控並按下點火開關，一陣火焰便噴到蜂巢上，燃燒成灰燼後，蜂巢便自然掉落了，附近的居民都鼓掌並且稱讚藍天搜救隊的工作人員，謝謝他們為了居民消除了威脅。一位居民向他們表示：“謝謝藍天搜救隊的努力，現在我們不用再擔心被黃蜂叮咬了！”

藍天搜救隊表示，截至目前，噴火無人機已摧毀了11個蜂巢，還有超過100個蜂巢需要以此方式銷毀。