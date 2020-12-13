鍾南山回母校為自己的塑像揭幕

廣州市華南師範大學附屬中學12月12日舉行132周年校慶。該校1955屆校友、中國工程院院士鍾南山到場為“鍾南山雕像”揭幕。

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據《羊城晚報》報導，這座雕塑位於該校奧校樓前廣場，高度超兩米，下半截為長方體碑身，上半截為鍾南山半身胸像，鍾南山院士戴着眼鏡凝望遠方，脖子上掛着聽診器。該校校長姚訓琪表示，鍾南山院士是華附的驕傲、最美逆行者，共和國勳章的獲得者，希望學生們以鍾南山為榜樣，今後在學習和各個領域的工作中，不迷信權威，追求真理，成為國之棟樑。

到場出席這一活動的鐘南山為雕像揭幕後感謝母校，並稱今年是不平凡的一年，全世界新冠患者已經超過7000多萬，但中國情況還是非常平和。他說，“大家可以在這裡舉行校慶來之不易，需要珍惜，因為我們的國家和政府以人民至上、生命至上。” 報導提及，鍾南山回憶自己1953年底進校、1955年畢業的時光，感嘆65年光陰彈指一揮間。他講話中讚揚疫情期間華附校友奉獻愛心協助抗疫，並稱“師生、校友們做了自己應該做的，體現了愛校、愛國的精神。”

此外，鍾南山表示希望更多優秀學生學習醫學，並稱“同學們身逢盛世，國家和時代更大的發展依靠你們，希望你們投身於為大家服務，一往無前，實現你們的夢想和理想。”