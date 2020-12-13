陳浩天襲警罪脫 證港警濫捕濫控 自言繼續留港

前香港民族黨召集人陳浩天被指在去年7月的「光復上水」遊行中拍打警員頭盔，被控襲警和參與非法集結兩罪，但裁判官指涉嫌襲警男子以口罩遮臉，難以確認是否被告，在疑點利益歸於被告的原則下，裁定陳浩天兩項罪名不成立，當庭獲釋。

廣告 繼續瀏覽後續

與去年的反修例運動相關的案件能脫罪並不多見，著名人物獲釋更是罕有，陳浩天在庭外表示，獲判無罪實屬幸運，案件亦證明有濫捕濫控的情況，希望其他被控的「手足」也能像他般平安度過。他又說，曾幾次萌生淡出或離港的念頭，但最後決定留下，因為「我鐘意香港」，一切隨遇而安。他勉勵港人，無論身處世界那個角落，都要努力生存下去，為大家的共同目標一起奮鬥：「我反抗，故我們存在。」

根據案情，30歲的被告陳浩天於去年7月13日在距離上水火車站5分鐘步程的新運路和智昌路交界參與非法集結，並從後拍打警署警長陳國深的頭盔，當警長回頭時，只見一名「白凈男」縮手並後退，隨後消失傘陣中。警方一個多月後上門拘捕陳浩天，指他是那「白凈男」。

裁判官王詩麗昨(12日)早作出裁決時表示，案件關鍵是被告是否襲擊警長之人，但證供難以班認這一點。她指出，警長事後曾撿取一張支付交通費和小額費用的「八達通」卡，紀錄顯示持有人在傍晚5時32分在上水地鐵站出閘，但控方未能證明被告當時使用該「八達通」卡；加上涉案警長是5時15分被人群包圍，若陳17分鐘後出閘並趕到案發地點，加入起鬨的人群並襲擊警員，時間實在過於緊迫。

她續稱，控方提供的現場片段顯示，犯案人的臉容大部分被口罩遮蔽，令人難以單憑犯案人外露的眉毛和眼睛確認其樣貌，除了二人的耳珠上均有黑點外，犯案人面部外露的部份和陳沒有相同特徵，控方亦沒有證人就犯案人的體態步姿與被告作供，以現有證供指控犯事人為被告，非常不穩妥。其次，證據中亦缺乏清晰的犯案人全貌影像，未能與被告作對比；至於犯案人的衣着亦毫無突出之處，不足以確認為被告，最終裁定陳浩天兩項罪名均不成立。