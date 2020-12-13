12被控港人家屬疑被藉辭要求代認罪兼「套料」港律師稱是無用功

被拘在深圳113天的12名港人，部分在港家屬表示，近日收到不願透露姓名而又自稱是被扣港人律師的人士來電或子女「家書」，要求他們提供被扣家人在香港涉嫌觸犯罪行的數據，甚至代被扣子女承認罪行。本身是律師的民主黨前立法會議員塗謹申表示，不排除是中國內地系統欲藉此套料交香港警方作調查之用，但應該不可直接用作檢控之用。

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12名港人於8月23日涉嫌潛逃台灣時被廣東省海警拘捕，上月27日被深圳鹽田公安移交同區檢察院審查起訴，被捕者在港家屬特於12月12日下午舉行記者會，披露中國當局的越軌手段。當中，被指在港涉嫌干犯暴動和襲警的李子賢，其父親表示，日前收到兒子第二封「家書」，要求家人在港委託律師，承認在港罪行。李父質疑，兒子被中國拘留的指控，與香港事務無關，認為事件有可疑。李母憂慮兒子是在嚴刑逼供下寫信，並透露，曾收到自稱官派律師但又不肯透露名字的人所發微信，要求她發送「全家福」照片，她未有依從，但旋即收到官派律師來電，聲稱其子已交代在港所犯事件情況，並查問其子與另一被捕人士黃臨福的關係，令她疑心大起。

黃福臨母親讓協助他們的塗謹申轉述情況，指早前接到一通本地電話，對方操黃母不懂的普通話，在要求對方說廣東話後，對方便掛上電話，其後沒再來電。

另外，被指涉嫌在港製造爆炸品的黃偉然，其妻子指出，上周兩度收到自稱官派律師人士來電，查問丈夫在港所犯案情和與其他被捕者的關係，她質疑對方儼如在「套料」。她又說，對方不斷強調其夫在大陸所犯罪行並不嚴重，而轉述丈夫囑咐她保持低調，懷疑對方只是安撫她不要透過媒把事情鬧大。

其次，涉嫌串謀縱火的鄧棨然，其家屬表示，早前收到中國銀行通知，因商業行政理由終止鄧的戶口。

塗謹申指出，中國當局的做法不符香港法律，因為香港律師不會按在未能確定當事人自願和清醒的情況下所作指示辦事，法庭亦不會處理；另外，官派律師亦不可直接與家人接觸，而是應與家屬委託的香港律師聯絡。

協助12港人的關注組重申，家屬希望可以自己委託律師，亦促當局儘早通知家屬有關偷渡罪行的審訊日期、能否聽審及是否公開審訊等資料。