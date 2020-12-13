Covid-19：北京在東南亞推介中國疫苗

Covid-19病毒突現時曾一度在全球引發“口罩戰”，如今，已演變為疫苗領域中的競賽，而且具有了地緣政治角度的考量，尤其是在東南亞。

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就全球當前所關注抗Covid-19病毒藥品的研發和使用，北京承諾向東南亞國家，優先提供中國的疫苗。就此，本台RFI法文網星期天（2020年12月13日）刊出了記者Gabrielle.M發自東南亞的一篇採訪長文，在此予以着重介紹。

這篇報道提到，有關中國向東南亞國家承諾提供疫苗的消息幾乎沒有引起太大的關注，但中國官方透過視訊會議和外交渠道，已向印度尼西亞ˎ 馬來西亞ˎ 柬埔寨ˎ 菲律賓ˎ 老撾ˎ 泰國和越南等國做出了承諾。

印尼學者談其觀點

部分觀察家覺得，中國的承諾太慷慨了，無需回報。印尼雅加達國際戰略研究中心的一名學者認為，在談論中國疫苗的後果之前，應該首先重申一下，上述國家沒有很多選擇。這些國家不具備自己研發ˎ 生產和測試疫苗的能力。歐美ˎ 其它國家在此領域不夠尖端。而中國似乎成功控制住了疫情的大流行。而且中國具備依東南亞國家水平，提高疫苗產量的能力。因為，那不是要幾百萬支疫苗，而是要幾億支。

對中國的依賴增強

中國已承諾向東南亞地區提供大量疫苗。僅向印尼，至2021年初就將提供近一億支疫苗。中國與一些期待疫苗國家之間的外交緊張突然緩和了。馬來西亞釋放了其抓捕的60位中國漁民。印尼則向中國遣返了三名維吾爾人。如果說，印尼的這位學者對上述情況是否與疫苗有關持極其謹慎的態度，但他注意到，可能會對外交及地緣政治產生影響。

存檔圖片：中國科興控股生物技術有限公司的疫苗 攝於 2020年9月6日 於北京 Image d'archive: Un enfant regarde quelques flacons de vaccins Sinovac Biotech LTD pour Covid-19 exposés au salon chinois du commerce international des services à Pékin le 6 septembre 2020 © Noel Celis AFP/Archivos 法新社

據說，中國疫苗在印尼的有效率達到97%。但目前還無法得知這種抗Covid-19病毒疫苗能確保免疫有效期多久。 醫學刊物«柳葉刀»（The Lancet ）發布的一項研究結果也持這種觀點。如果需要多次接種，那中國的疫苗外交將得以源遠流長。