傳媒踢爆中共在英近八萬行號安插黨員包括上海使館及滙豐

英國星期日郵報聲稱取得接近200萬名中國共產黨黨員資料，揭發多名中共黨員在英國學術界及各行各業任職，涉及7.9萬間企業及其分公司，包括英駐上海總領事館、滙豐銀行、疫苗廠商輝瑞及阿斯特捷利康，惹來諜戰疑慮。

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由多國國會議員組成的“對華政策跨國議會聯盟”（Inter-Parliamentary Alliance on China，簡稱IPAC）發表簡短聲明，形容記者的調查結果令人不安。澳洲亦有議員要求政府查清有沒有共諜滲透澳洲體制。

報道指出，通訊平台Telegram早前流傳195萬名懷疑中共黨員資料，內容包括他們的名稱、出生日期，以至他們的住址及電話號碼，資料其後在9月被一名中國異見人士轉發至歐美多國議員組成的“對華政策跨國議會聯盟”。報道近日分析該批黨員的資料，指滙豐及渣打銀行在2016年時，合共在英國僱用600多名中共黨員，報道更指出，滙豐和渣打在當局打壓香港異見人士問題的的取態早已備受批評。國防企業方面，波音、空中巴士和勞斯萊斯同樣錄用數以百計中共黨員。至於衞生相關企業，單是輝瑞及阿斯特捷利康藥廠已僱用123名中共黨員。

報道又發現不少中共黨員透過具中國官方背景的“上海對外服務公司”，進入外國駐華外交機構工作，而單在2016年，已有249名中共黨員在上海外服註冊。按照英國規定，來自“五眼聯盟”以外國家的留學生進入英國前，需取得學術技術批淮計畫（ATAS）審批，但英國學術界同樣有大批中共黨員滲透，報道指部分中共黨員在英國頂尖大學任職高級研究員，參與太空研究等敏感工作。

“對華政策跨國議會聯盟”（Inter-Parliamentary Alliance on China，簡稱IPAC）發表簡短聲明，表示從非官方來源取得有關名單，已交給專家核實，形容記者的調查結果令人不安。聯盟將促請各國政府及企業回應，他們打算如何在滲透的情況下保障他們的價值。

雖然報道表明，暫時沒有證據顯示英國企業僱用的中共黨員從事間諜活動，但報道指，按照中共的誓詞，黨員入黨時需稱要“保護黨的機密、忠誠於黨、努力工作，畢生為共產主義奮鬥，永不背叛黨”，據報許下這誓詞的人包括目前英國駐上海領事館的職員。

英國30名國會議員已聯署，要求在國會展開緊急辯論，保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）表示，最新進展顯示中共已擴散至全球，部分中共黨員更任職一些在國際最舉足輕重的跨國企業、學術機構，甚至英國本身的外交機構。

英國駐上海領事館是英國在遠東的情報中心之一，官員一般會在華東範圍，幫助在區內訪問的英國官員。施志安要求英國政府驅逐在英國駐華外交機構任職的中共黨員，形容他們“可選擇效力英國還是中共，而他們不能同時效忠”。

英國外交部周六晚上發聲明，指有既定程序確保資訊安全，在海外聘請外交人員時亦有作足夠背景審查，據報當局聘用中共黨員前，已知道他們的身份。不過一名白廳官員直言，傳媒的最新發現已在政府內部引爆國家安全疑慮，“那些官員或早已認出軍情六處的情報人員”。

其他國家近月亦加緊處理在國內的中共人員，美國今年首9個月已指控14名中國公民涉嫌觸犯間諜罪，近日亦收緊中共黨員入境限制，即使中共黨員及其家屬獲得美國旅遊簽證，最長亦只可逗留一個月。另外，澳洲也在9月吊銷兩名中國籍大學教授的簽證，指他們涉嫌參與間諜活動。

一名美國中情局前探員直指，“這就是中共，你不能相信他們”，指中共黨員只會利用人際關係和友誼，滿足中共的需要。不過倫敦國王學院劉氏中國研究院研究員巴列特（Robbie Barnett）指，即使一些成員是中共黨員，亦不代表他們真的擁護共產主義，形容事件不涉及意識形態。中國駐英大使館則稱，英媒應摒棄意識形態偏見和冷戰思維。

另外澳洲自由黨議員海斯蒂（Andrew Hastie）表示，澳洲民眾“有需要知道”是否有中共黨員滲透澳洲體制，即使他們個別未必構成“威脅”。“如果有中共黨員身處體制或對國家有重大意義的項目，我們有需要了解”。海斯蒂說捍衞民主的最佳方式是“透明度、審查和光明正大”，並指總理莫理森政府會繼續對抗中國。