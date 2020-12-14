北京昌平香堂強拆或因礙龍脈 七旬婦抗拆坐牢系中共名人後代

北京昌平香堂小產權房強拆衝突激化。網上貼出一份拘留通知，顯示一名70歲抗拆女士被抓坐牢。網傳稱，昌平香堂文化新村壓住了龍脈氣口，所以需要強拆。

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傳習帝有高人指點

流亡美國的前中共中央黨校教授蔡霞，昨天在推特轉文透露：“據說有高人給“習帝”看風水，做京城規畫，說香堂村的房子壓了龍脈的氣口，於是強拆。於是住戶拚死抗爭，特警保安威脅恐嚇，雙方劍拔弩張，嚴重對峙。...有人給總理李克強寫信，有人想北京市政府提出緊急建議等。但事態還在惡化中。”

據介紹，昌平香堂鎮的小產權房的居民大多是中老年文化人，他們幾乎傾盡一生積蓄，修建自己的房子，希望能安度晚年。嚴冬天氣他們被斷水斷電的困境，令人想到幾年前的嚴冬遭北京市當局驅趕的所謂“低端人口”。

七旬婦反強拆坐牢

中國網絡昨天傳出一張北京昌平公安局的拘留通知書。這個通知書顯示，出生於1950年的郭嶺梅，自12月5日起，因涉嫌“聚眾擾亂公共場所秩序”，被拘押在昌平區看守所。

據一位名叫“安理”的網民說，郭嶺梅是中國已故作家詩人郭小川的女兒，也是中央新影廠的資深編導。

另一份網文說，在昌平被強拆的還有著名女作家陶斯亮。此人是前中共領導人陶鑄的女兒。該網文是陶斯亮的孩子所發，他呼籲社會關注香堂村的強拆問題。

家住昌平香堂的政法大學教授楊玉聖的家被鎮政府強拆，斷水停電，目前在嚴寒中開始絕食抗議。

照習主席指示恢復青山綠水

據網上多個消息源稱，昌平小產權房是20多年前昌平縣香堂鎮政府用便宜地價，招攬文化名人建房居住，創立文化新村，發展地方經濟，提升“檔次”的舉措。現有的3900來戶居民，都因當局出爾反爾的政策，面臨被強拆的命運。

還有消息說，當年主管這事的負責人已被抓。現在的政府不認當年這筆帳。而現在昌平區香堂鎮小產權房被列入違規建築，需拆掉。這片地方須按習主席的指示，恢復青山綠水。