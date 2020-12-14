選舉人今天投票確認拜登當選總統 但白宮顧問說會有另類選舉人為特朗普投票

美國選舉人14日將參加本州選舉人團(Electoral College)會議，並依各州大選開票結果投票選舉總統。預料選舉人投票完成後，拜登將被確認當選美國第46任總統。但白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)說，在出現選舉爭議的州，將有“另類選舉人”(alternate slate of electors)為特朗普投票。

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美國法典規定，各州選舉人團在大選年的12月第二個星期三之後的星期一進行投票，完成新任正副總統的選舉程序。今年的12月14日備受到關注。

全美有31個州加上華盛頓特區有法律規定，選舉人必須根據本州選舉結果投票，另外17個州的州法則未對選舉人有所約束，也就是選舉人可以憑個人喜好投票。一般預料，今年選舉人投票不至於出現重大意外，幾乎不可能有“不忠實的選舉人”(faithless electors)出現。

就在各州選舉人投票的14日上午，白宮資深顧問米勒對福克斯新聞網（Fox News）說，某些選舉人將為特朗普總統投票，不論該州大選結果如何。他說，除了原本就在各州選舉人團名單里的選舉人之外，在出現選舉爭議的州，將有一組“另類選舉人”出面投票，我們也會把他們的投票結果呈交給國會。如此一來，將可確保特朗普競選團隊的訴求能夠獲得重視；當特朗普連任的結果獲得確認之後，這些“另類選舉人”身份將會獲得認證。

米勒表示，美國憲法規定新任總統就職日期是1月20日，距離現在還有頗長一段時間，因此特朗普仍有充裕的時間，把造假的選舉結果修正過來。

米勒說，佐治亞州、威斯康辛州、賓夕法尼亞州都應該效法這個模式，國會也應該把握機會做對的事情。他表示：只要把三個簡單的憲法瑕疵改掉，這次選舉就是特朗普勝利。

根據美國法律，選舉人票統計完成後，選舉人必須在選舉證書上簽名，以示確認結果。選舉人證書將送交副總統彭斯，因為副總統是參議院議長。選舉人證書也要送給聯邦登記局(Office of the Federal Register)、各州州務卿、選舉人團會議舉行所在地的聯邦法院首席法官。

國會參眾兩院將於1月6日聯合開會，正式計算選舉人票，然後由彭斯副總統宣布選舉結果。最後一個步驟便是1月20日總統就職典禮。