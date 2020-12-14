鍾南山為自己塑像揭幕引發輿論驚詫

中國工程院院士鍾南山本月12日回母校華南師範大學附屬中學為自己的塑像揭幕引起爭議。有人認為，活着就塑像立碑，有違中國傳統，太過分了! 但有人反駁，活着立碑的又不是沒有。有人認為，李文亮醫生才應該立碑，批評鍾南山以科學家之名帶貨。

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這座鐘南山半身雕塑位於學校奧校樓前廣場，整個高度超過兩米。塑像中的鐘南山戴着眼鏡注視遠方，脖子上掛着聽診器。顯然，他的母校為他塑像是出於對這位科學家的感激，他為母校帶來了榮耀。

鍾南山曾在年初接受電視採訪時率先承認武漢疫情已“人傳人”受到廣泛的尊敬，武漢疫情爆發初期，中國被指隱瞞疫情，鍾南山在一月二十日，即在官方認定的武漢疫情爆發三周之後，說出了人傳人這一事實。

鍾南山後來為新黨員宣誓入黨領誓，外界注意到他不光是一位科學家，還是一位顯赫的官方人物。今年8月11日，宣布中國抗疫全面勝利的習近平授予他和另外三人共和國勳章和“人民英雄”稱號，他佩戴的大金鏈上懸掛的勳章萬人矚目。

後來，有人批評鍾南山“帶貨”，本月初，他應邀出席國際燕窩博覽會，之前他曾表示，使用“白雲山復方板藍根顆粒”對抑制新冠肺炎病毒有效，他還為飽受爭議的中藥“蓮花清瘟”背書，受到中國輿論批評。

這一次他親自為自己的塑像揭幕，引起的批評更多。批評的主要有兩種觀點，許多人把武漢醫生“吹哨人”李文亮與鍾南山對比，認為前者為抗疫而死，可歌可泣，卻至今都未能立碑紀念；另外的看法就是認為中國傳統上不給活人立碑塑像，更沒有親自為自己的塑像揭幕這等事情。

有的人則認為鍾南山院士雖然爭議不少，但他在非典和新冠疫情中發揮了很大作用，立一個塑像也說得過去，而且，過去給活人立塑像的不是沒有。

但有的就認為鍾南山親自為鍾南山塑像揭幕，可笑。有的諷刺得很辛辣：是的，活人立碑立塑的有，近有毛澤東，在他生前，塑像立遍中國大街小巷，身後，除個別地點，塑像基本被拆除了。遠有明代的魏忠賢……

作家高伐林發推說，你可以戴金鏈子，也可以給銅像揭幕，但不能戴着金鏈子給銅像揭幕! 你可以當院士，也可以帶貨，但不能打着院士的招牌帶貨! 柏楊有句名言：“中國人，到了榮華富貴這個層面，就再也上不去了。”---不是上不去了，是下不來了。於是乎，自己包裝自己，自己選舉自己，自己表揚自己，自己給自己的銅像揭幕!

還有網友評論：李文亮醫生凄然離世，四海同悲。當時輿論說，國家應當為犧牲和浴血奮戰的醫護人員立一座無名紀念碑，以志其功，以告萬世。今天碑成，竟是一人之生祠!