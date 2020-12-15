台灣自製「塔江艦」今命名下水搭載海劍二防空飛彈

台灣總統蔡英文今天在蘇澳港主持台灣自行設計建造的「塔江艦」命名下水典禮，這是台灣推動建造「高效能艦艇後續艦」的第一艘，搭載海劍二防空飛彈，戰力比原型艦更強大；蔡英文今天也登上台灣自製的「快速佈雷艇」視導，稱讚艇上的自動布雷系統是全球首創的技術。

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「塔江艦」的原型是台灣海軍自製的「陀江艦」，2015年下水服役，經過四年研究改良，塔江艦終於今天正式下水。武器系統方面，除了「陀江艦」原搭載的雄風反艦飛彈、76快炮及方陣快炮外，更搭載了海劍二防空飛彈，戰力更堅強。台灣中山科學研究院預計2023年以前再打造兩艘與「塔江艦」同型的軍艦。

蔡英文致詞表示，國防自主是政府非常重視的政策，今年這一年，從開始自行建造潛艦、海巡署的四千噸級嘉義艦下水、上周的巡防艦艇交船，加上今天海軍的快速佈雷艇交船，以及高效能艦艇後續艦下水命名，都呈現出，國艦國造正在全力且全方位發展，展現了台灣捍衛海疆的決心。

蔡英文說，因應敵情的威脅，台灣建構防衛武力，要有不對稱作戰的概念，發展高機動性、具有精準打擊的武器裝備，嚇阻敵人來犯。今天的兩艘艦艇，都具有高速機動性，其中，沱江艦深獲國際認同，具有更強大的打擊火力；快速佈雷艇，能在最短時間內，完成海域、港口等作戰地點布置水雷的任務，由中科院所研發的自動布雷系統，更是世界級最先進的高效能裝備。

她說，這兩等級艦艇的加入，將可配合戰場環境運用，達成嚇阻、遲滯登島的作戰目的。對於戰力的提升，有重要的意義。

塔江艦滿載船速30 節、滿載排水量約685噸、滿載吃水約2.1公尺、續航力大於1800浬；除了武器系統外，偵搜系統搭載3D對空搜索雷達、平面搜索雷達、射控雷達；電戰系統搭載威脅預警電偵系統、雷射預警系統、干擾彈發射系統。

今天同時舉行下水典禮的「快速佈雷艇」，台灣軍方預計打造四艘，扣除今天下水的第一艘，明年底前，還會有三艘「快速佈雷艇」完工下水。

蔡英文說，推動國艦國造，不僅展現台灣守護國土主權的決心，更能提升國防工業及造船產業的技術和動能，培養屬於自己的在地人才。

台灣目前由中山科學研究院積極推動國艦國造、國機國造，以及自製潛水艇等政策。