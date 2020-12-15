日本防衛大臣岸信夫與中國國防部長魏鳳和舉行視頻會談

日本防衛大臣岸信夫就任後首次與中國國防部長魏鳳和舉行了視頻會談，雙方就中國海警船反覆進入釣魚島水域進行了討論，岸信夫向魏鳳和表達了日本方面對此的強烈擔憂。

廣告 繼續瀏覽後續

岸信夫在會談之後指出：對以武力為背景單方面改變現狀的嘗試傳達了日方強烈的擔憂。

兩防長的會談原來預定進行30分鐘，但是會談的時間大大超過了預定的時間，進行了1小時35分鐘。

岸信夫在會談中指出：釣魚島無論在歷史上還是國際法上都是日本固有的領土。對於王毅在訪日期間對釣魚島的主張完全不能接受，並表示了抗議。

對於日方的主張，中國方面進行反駁，魏鳳和說，兩國領導人就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識，雙方防務部門要保持高層交往和務實合作，加快海空聯絡機制建設，積極構建建設性雙邊安全關係。在東海和釣魚島問題上，中國維護領土主權和海洋權益的決心堅定不移，雙方應着眼大局，加強磋商，妥善處理分歧。

同時兩大臣就為了日中關係的安定繼續進行交流和溝通達成共識。

岸信夫說，日方願與中方就雙方關切的問題保持溝通，加強防務交流合作，推動海空聯絡機制直通電話建設。

王毅11月24-25日訪問日本，在與菅義偉首相會談以後，在首相官邸對日本報道機關就釣魚島問題表示：日本漁船反覆進入敏感海域，這樣的漁船不進入這樣的海域是很重要的。

24日，茂木敏充與王毅在舉行會談後舉辦聯合記者會，王毅指出： “最近，一些來歷不明的日本漁船頻繁侵入釣魚島敏感海域，中方不得不作出必要反應。對於這個問題，中方立場是明確的，我們將繼續堅定維護自身主權。”

王毅25日在與菅義偉會談以後，在東京某賓館接受記者採訪時，就圍繞釣魚島的日中對立提出建議，希望採取雙方公務船以外的船隻都不進入釣魚島的方式緩和釣魚島水域的局勢。王毅指出：如果相互採取公務船以外船隻不進入釣魚島周邊海域的措施，事態應會得到改善。