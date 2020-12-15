蘋果電視畫下紅線：絕對不碰中國負面或狂野色情題材

蘋果電視串流服務畫下紅線，絕對不碰負面中國和狂野色情題材。

隨着美國互聯網巨擘勢力日漸坐大，電視和電影的題材也日漸受到類似蘋果電腦的庫克或阿馬遜的貝索斯等寡頭領導的喜惡所影響，蘋果互聯網軟件與服務資深副總裁寇爾（Eddy Cue）已經發話給他的夥伴企業，“兩樣東西我們絕對不碰，狂野的（hard-core）色情以及（負面）中國題材”。

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紐時上述的報道，乃引述一名曾經在蘋果電腦工作的創作組人員，而網絡資訊交流站BuzzFeed去年已經報道寇爾指示創作人員“不要將中國描述為負面角色”。

紐約時報在一篇報道美國互聯網巨擘如何因個人的喜惡或商業決定，而扼殺觀眾選擇權的文章中，披露上述的這段秘聞。

文章指出，蘋果電腦旗下的電視串流服務Apple TV＋去年已經準備好製作一套名為Scraper的電視劇，據內情人士指出，這套挖苦好萊塢上流人物的連續劇，系根據一個名為Gawker Media的網站而改編，該網站因為充滿爆炸性材料而引起這些大亨不滿，在接二連三的官司之後，終於在2016年熄燈關閉。

紐時報道指，然而當蘋果電腦的執行長庫克發現旗下企業正準備大張旗鼓製作這套劇集之後，立即透過電郵下令叫停，並裁撤所有員工。據了解，該網站Gawker Media曾經挖苦和諷刺過庫克。

報道引述兩名看過庫克電郵的人士指出，庫克對蘋果串流準備製作有關Gawker的劇集感到意外，因為Gawker曾經讓蘋果電腦難堪，而且更加在2008年披露庫克的私隱，隱約指他是個同性戀。

而華爾街日報早在2018年報道，在庫克個人的決定下，一套關於Dr.Dre個人題材的電視被打進冷宮，理由是內容充滿暴力和裸露。

紐時報道指出，好萊塢現在已經牢牢握住它所製作的題材，尤其是現在很多都是寡頭經營的互聯網巨擘，例如蘋果的庫克，阿馬遜的貝索斯、Netflix的執行長希斯汀斯（Reed Hastings）以及AT&T的史坦基（John Stankey）。他們的取嚮往往受到商業決定和國際市場的左右。