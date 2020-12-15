袁國勇：廁所熱水霧氣上升疑是住宅樓下傳樓上原因
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香港近期多棟住宅接連爆發武漢肺炎，包括黃大仙東頭邨貴東樓，至少6個單位、共9人確診，其中3個單位均是同座向的15室。港大微生物學系講座教授袁國勇14日親到貴東樓視察，懷疑23樓15室廁所排出的熱氣流上升，加上北風的擾流效應，播毒給24樓和29樓的同座向單位。他建議政府撤離23樓以上的15室座向單位住戶往隔離營。當局則宣布，貴東樓23樓以下的同座向單位住戶，15日晚要接受抗原測試。
袁國勇於下午近4時抵貴東樓視察，視察完畢後與衞生署代表一同見記者時指，2315室有4位病人，該單位喉管沒問題，懷疑是染疫家庭洗熱水澡，水蒸氣經抽氣扇離開室內上升，而上層2415單位的廚房鄰近下層廁所，該戶在煮食時使用抽油煙機及開窗，形成低氣壓，結果氣霧經窗戶進入屋內，相關的病毒微粒抽回廚房內。他指出，2315有4個病人，病毒載量較高，惟23樓未見橫向傳播。
環境保護署首席環境保護主任梁啟明表示，貴東樓大廈的喉管沒有損毀，料與喉管泄漏無關。他提到，高層兩個15號單位浴室及廁房接近，其中一個高層單位接近天台，而天台的出氣管較接近牆邊，或造成擾流效應，影響高層單位。他強調，喉管的設計合符法例，並沒有切斷。
貴東樓疫情出現向上播毒情況，袁建議市民預防措施，可在使用抽油煙機時關窗，特別是如果廚房鄰近下層廁所，而下層有人染疫。問到是否下層有人染疫便會發生類似情況？袁指不能肯定，但指2315室有4人染疫，病毒量相當高。
對於是否擔心大爆發，袁指，冬天的情況的確較差，因病毒的存活率較高，促請市民注意手部衞生、與人見面時須戴口罩。
衞生署代表稱要平衡住戶私隱及其他住戶的權益，故沒有公布哪個單位染疫；袁出面解圍，指市民應自行做好衞生，又稱同意衞生署做法，惟出現大爆發時，當局沒辦法不公布。
被問到沒有實施禁足令會否令有居民自行撤離，直接將病毒擴散至其他地區，他引用麗晶花園例子，只要幫居民立即檢測，則可知道結果，強調根據科學證據，“如果突然撤離一班人，他們會很驚恐，最重要是儘快全部檢驗”。
衞生署14日晚上在貴東樓大堂外設置臨時檢疫站，為全幢居民快速檢測。居民要先登記後再作檢疫。在貴東樓另一出口，衞生署安排2315室以上的單位住戶撤往隔離營。截至晚上11時20分，已有7名2315室以上樓層的住戶撤離。
居住高層10室、一家三口的吳太表示，對於居住的大廈爆疫感到擔心，所以昨日已自行進行檢測。被問及會否打算暫時搬離貴東樓，她認為即使搬離，仍不代表安全，“外面我也不覺得安全，你可搬去哪兒？你搬到人家那裡，但那裡又爆發，那你能怎樣？走去哪裡？”她相信，貴東樓的居民都不願搬離，而自己亦不會離開，“始終都是家裡好”，但會配合衛生防護中心檢疫安排。