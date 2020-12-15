袁國勇：廁所熱水霧氣上升疑是住宅樓下傳樓上原因

袁國勇相信香港高樓大廈住宅廁所熱水氣霧可能將病毒從樓下傳到樓上。

香港近期多棟住宅接連爆發武漢肺炎，包括黃大仙東頭邨貴東樓，至少6個單位、共9人確診，其中3個單位均是同座向的15室。港大微生物學系講座教授袁國勇14日親到貴東樓視察，懷疑23樓15室廁所排出的熱氣流上升，加上北風的擾流效應，播毒給24樓和29樓的同座向單位。他建議政府撤離23樓以上的15室座向單位住戶往隔離營。當局則宣布，貴東樓23樓以下的同座向單位住戶，15日晚要接受抗原測試。

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袁國勇於下午近4時抵貴東樓視察，視察完畢後與衞生署代表一同見記者時指，2315室有4位病人，該單位喉管沒問題，懷疑是染疫家庭洗熱水澡，水蒸氣經抽氣扇離開室內上升，而上層2415單位的廚房鄰近下層廁所，該戶在煮食時使用抽油煙機及開窗，形成低氣壓，結果氣霧經窗戶進入屋內，相關的病毒微粒抽回廚房內。他指出，2315有4個病人，病毒載量較高，惟23樓未見橫向傳播。

環境保護署首席環境保護主任梁啟明表示，貴東樓大廈的喉管沒有損毀，料與喉管泄漏無關。他提到，高層兩個15號單位浴室及廁房接近，其中一個高層單位接近天台，而天台的出氣管較接近牆邊，或造成擾流效應，影響高層單位。他強調，喉管的設計合符法例，並沒有切斷。

貴東樓疫情出現向上播毒情況，袁建議市民預防措施，可在使用抽油煙機時關窗，特別是如果廚房鄰近下層廁所，而下層有人染疫。問到是否下層有人染疫便會發生類似情況？袁指不能肯定，但指2315室有4人染疫，病毒量相當高。

對於是否擔心大爆發，袁指，冬天的情況的確較差，因病毒的存活率較高，促請市民注意手部衞生、與人見面時須戴口罩。

衞生署代表稱要平衡住戶私隱及其他住戶的權益，故沒有公布哪個單位染疫；袁出面解圍，指市民應自行做好衞生，又稱同意衞生署做法，惟出現大爆發時，當局沒辦法不公布。

被問到沒有實施禁足令會否令有居民自行撤離，直接將病毒擴散至其他地區，他引用麗晶花園例子，只要幫居民立即檢測，則可知道結果，強調根據科學證據，“如果突然撤離一班人，他們會很驚恐，最重要是儘快全部檢驗”。

衞生署14日晚上在貴東樓大堂外設置臨時檢疫站，為全幢居民快速檢測。居民要先登記後再作檢疫。在貴東樓另一出口，衞生署安排2315室以上的單位住戶撤往隔離營。截至晚上11時20分，已有7名2315室以上樓層的住戶撤離。

居住高層10室、一家三口的吳太表示，對於居住的大廈爆疫感到擔心，所以昨日已自行進行檢測。被問及會否打算暫時搬離貴東樓，她認為即使搬離，仍不代表安全，“外面我也不覺得安全，你可搬去哪兒？你搬到人家那裡，但那裡又爆發，那你能怎樣？走去哪裡？”她相信，貴東樓的居民都不願搬離，而自己亦不會離開，“始終都是家裡好”，但會配合衛生防護中心檢疫安排。