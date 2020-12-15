香港政局波詭雲譎林鄭述職煞停紫荊黨橫空出世

2020年接近尾聲之際，備受北京全力支持的特首林鄭月娥，忽然有點勢危力竭。南華早報12月6日報導，絲路金融有限公司首席執行官兼港區全國政協委員李山，聯同中播控股董事會主席黃秋智及卓悅控股董事會主席陳健文，早於今年五月在香港成立了一個名為“紫荊黨”的新政黨，這幾個“海歸”創黨理由擺明是針對現有建制派不滿。正當香港各界紛紛揣測紫荊黨的動向，親北京的星島日報14日報導，林鄭月娥訂於12月底上京述職的行程突然遭到叫停，更為詭異的香港政局投下變數。

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加入這灘渾水的，尚有國家衛健委對林鄭抗疫的微詞。國家衛健委高級別專家組成員曾光日前接受大陸傳媒訪問時指，香港的防疫措施及政策，未落實到位，令疫情反覆和嚴峻。他又指，香港防控疫情的情況，與內地不太一樣，而香港與深圳的人員往來較頻繁，會令深圳的防疫壓力較大。

面對各方的揣測和傳聞四起，林鄭月娥今（15日）並無否認述職叫停傳聞，只稱上京述職安排由中央決定後再通知行政長官，她現時未有詳細資料。對於國家衞健委專家批評香港防疫工作不到位，林鄭則辯稱，“每一件事做到盡美盡美是不可能的”。林鄭的回應似乎平息不了各界的猜測。

香港不少評論家都將紫荊黨之橫空出世與特首上京被叫停兩事，與下屆特首之爭拉上關係，前文匯報副總編輯程翔在網媒眾新聞撰文指出，聲稱要組織一個黨員達到25萬的紫荊黨，屬中共“嫡系”，借鑒中共西柏坡經驗（接管全國政權的部署）實現對香港的全面接管。程翔根據其觀察近期輿論風向標，分析紫荊黨出現，代表中共不信任香港左派，醞釀清洗舊香港人的重大舉措。一旦清洗香港左派，一直為林鄭搖旗吶喊的建制派，又有多少可以逃過？

事實上，紫荊黨以香港海歸派為骨幹組成政治力量的構思，早在梁振英年代已有所謂“華菁會”的成立，摩根大通亞太區副主席方方，更身兼這個集海歸金融才俊於一堂的華菁會主席，如果不是方方因為捲入官二代違法僱用指控而至華菁會無疾而終，今天又豈會有紫荊黨的成立？令人尋味者，華菁會當年的榮譽贊助人不是別人，正是今次被指是醞釀中的政治風波主角之一的梁振英。

星島日報披露林鄭上京述職突然被叫停一事，指林鄭原準備本月10日至14日上京見領導人，最終接獲通知行程取消，而她本月11日突然召開記者會，公布購買疫苗安排。報導猜測述職被叫停有三大可能，包括領導人工作繁忙、香港抗疫情況未如理想以及香港傳染風險較內地高，此刻述職可能存在風險。

香港面臨第四波疫情，抗疫工作有點吃力，日前更一日之內出現超過40宗找不到源頭的個案，抗疫不力恐怕已是林鄭的“死穴”，香港上屆特首、現任全國政協副主席梁振英手下兩個“筆將”屈穎妍和馮煒光似乎嗅到了下手的味道，先後公開撰文與林鄭“反面”，其中屈穎妍更以《我不是建制派》為題，批評林鄭“不懂民情”，疫情之下仍指責無法在家工作的市民經常進出走動；她又批評施政報告內容反映了她對現時本港困境“束手無策”。屈穎妍指，“中央也想聽真話看真像”，“如果政府把市民引向懸崖我們還要拍掌叫好才叫建制派，對不起，那我絕非一員，我只是路上一個指着國王說她根本沒穿衣服的老實孩子”。

梁振英政府年代曾經是香港政府新聞統籌專員的馮煒光則在建制派的網媒專文稱，香港疫情嚴峻，最需要的是特首的領導力，但自稱已從去年反修例風波“完全復甦”的林鄭月娥，有的只是“政務主任思維”。他表示，林鄭月中要到北京述職，擔心香港特首這樣抗疫，若她的隨員不幸中招，隨時累及中央領導及北京一眾官員，又稱特首缺乏領導力和輕信對內地充滿偏見的傳統精英，令他“握腕三嘆”。

屈、馮兩支筆直插林鄭月娥，難免令人猜測背後是否另有動機，但連國家衛健委也對林鄭抗疫表示不滿，就似乎反映此番政治波潮的推手不只是香港茶杯的風波，甚至還涉及北京朝廷。

建制派內部出現“反林鄭”的聲音中，網媒香港01的老闆於品海的“討伐”被認為最思路完整、一針見血。被認為與當朝權力派關係親密的於品海，在香港01的文章指出，林鄭“以為平息了動亂，香港就可以回復安定繁榮，舞照跳、馬照跑，那是癡人說夢。在一次公開的媒體（南華早報）訪問中，特首聲稱自己已經恢復舊日狀態，暗示自己能夠繼續‘好打得’，我希望她在‘好打得’之前先要‘看清楚’”。

於品海指出，在提出修訂逃犯條例時，林鄭顯然認為自己真的“好打得”，但因為沒有“看清楚”，結果還是引發了後來的動亂……既然中央主動出手，為其提供了能量，她又是否知道自己應該停一步、“看清楚”？因為如果再看不清楚，有可能連自己的政治生命都要搭上，到時候，是否“好打得”已經沒有多少意義。“

於品海在這個時候甚至提出林鄭“有可能連自己政治生命都要搭上”，可想而知林鄭的處境有多兇險，尚未踏入2021這個所謂特首選舉年，林鄭月娥的前路恐怕已是舉步維艱了。