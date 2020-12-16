中國大陸1法律學者籲將黎智英“送中”審理

香港傳媒大亨蘋果日報創辦人黎智英被以違反國安法控罪，正在走向囚車前往法庭2020年12月12日香港

香港傳媒大亨黎智英因支持香港2019年反送中運動，參加集會遊行，而被依照北京後來出台的港區國安法追溯逮捕。今有一名大陸法律人士在港媒撰文呼籲將70歲的黎智英“送中”審理。

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據中央社香港16日的電稿，來自中國大陸的法律學者顧敏康宣稱，應該按照香港國安法的規定，把香港壹傳媒集團創辦人黎智英所涉危害國家安全案件移交大陸司法機構審理。

蘋果日報老闆黎智英12月初遭逮捕拘押，被指控勾結外國勢力或境外勢力危害國家安全，並於12月12日首次出庭。當天法院把案件押後至明年4月16日審訊，拒絕保釋，給70歲的黎智英戴上鐵鏈，讓他在獄中等待開審。12月8日，位於巴黎的記者無國界組織授予黎智英2020年特別獎。

在香港工作的大陸法律學者顧敏康今天在大公報撰文表示，為了避免一些（香港）法官「高高舉起、輕輕放下」，最好的辦法就是根據港區國安法第55條，將黎智英「送中」審理，以「彰顯國安法的威力」。

據介紹，香港國安法第55條規定可被“送中”的有三種情況：一、案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港管轄確有困難的；二、出現港府無法有效執行本法的嚴重情況的；三、出現國家安全面臨重大現實威脅的。顧敏康認為，黎智英可按照第二種情況被送大陸審理。

百度資料顯示，顧敏康曾任湘潭大學信用風險管理學院院長、香港城市大學法律學院副院長、香港世貿組織研究中心副主任、香港基本法教育協會副主席等職。