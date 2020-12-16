中國嫦娥五號攜帶月球樣品返回地球

中國嫦娥五號當地時間17日凌晨在內蒙古着陸。

中國探月工程嫦娥五號返回器攜帶月球樣品，於當地時間17日凌晨着陸地球。

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根據中國媒體報道，嫦娥五號返回器在內蒙古四子王旗預訂區域成功着陸。這是中國首次完成月球採樣返回任務，也是人類四十年來首次。

嫦娥五號於12月1日登陸月球表面，緊接着開始採樣，兩天後啟動了重返地球旅程。中國科學家希望通過採集月球樣品，更多地了解月球是如何誕生的以及了解月球表面的火山形成和爆發周期。

法新社報道說，嫦娥五號返回器成功返回地球後，中國由此成為繼美國、前蘇聯分別於1960和1970年之後，第三個攜帶月球樣品返回地球的國家。

這也是自1976年蘇聯月球24號探月取樣任務完成後的首次類似的探月旅行。嫦娥五號的使命旨在月球上一直未有探索過的區域採集兩公斤的樣品。

中國媒體報道稱，嫦娥五號任務實現了中國首次月面採樣與封裝、月面起飛、月球軌道交會對接、攜帶樣品再入返回等多項重大突破。

嫦娥五號攜帶月球樣品成功返回，這是中國航天計畫邁出的新的一步。2019年年初，中國發射的一個探索器在月球背面降落，為全球首創。中國希望最終派遣宇航員登上月球。

中國國家主席習近平致電祝賀，他在賀電中說，嫦娥五號首次實現了中國地外天體採樣返回，“標誌着中國航天向前邁出的一大步”。