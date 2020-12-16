中國明年將進口至少1億支疫苗

儘管北京正在研發自己的抗冠狀病毒Covid-19疫苗，但中國復星醫藥FosunPharma周三宣布，明年將進口至少1億支德國生物技術BioNTech的抗冠毒疫苗。

廣告 繼續瀏覽後續

目前，德國生物技術BioNTech與美國輝瑞Pfizer公司合作生產的疫苗已在英國，美國，加拿大等國家/地區獲得銷售許可，並開始接種。

法新社說，中國實驗室也在研製Covid-19實驗性疫苗，這些疫苗已開始在國內廣泛配送給冠狀病毒感染高風險人群，但尚未正式獲得有關當局的批准。

復星醫藥周三發給香港證交所的一份聲明表示，2021年，德國生物技術BioNTech將向中國提供不少於1億支抗冠狀病毒疫苗。復星醫藥將為5,000萬劑疫苗支付2.5億歐元的預付款。

復星醫藥與德國BioNTech公司將分享在中國大陸及香港和澳門銷售疫苗所得利潤。利潤的三分之二將歸復星醫藥，三分之一歸德國BioNTech。復星醫藥是復星國際的子公司。這間跨業集團擁有地中海俱樂部。

法新社說，去年年底首發冠狀病毒疫情的中國，在研發疫苗上投入了巨資。中國主席習近平承諾，要將中國的疫苗變成“全球公共財產”。

所以阿聯酋首都阿布紮比從本周一開始為其居民接種中國“國藥集團”生產的抗冠狀病毒疫苗。

中國目前有4款疫苗處在最後測試階段。中國的實驗室正在巴西，阿聯酋，土耳其等國進行多項測試。中國“國藥集團”在秘魯測試的疫苗，由於一名志願者出現了神經系統問題而中止。

本周一，巴西衛生監管機構（Anvisa）表示，中國為了讓科興生物公司的另一款疫苗CoronaVac獲得緊急銷售許可，而使用了“不透明”的標準。