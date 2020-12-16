國際專家團一月前往中國調查新冠源頭

12月的武漢街頭已恢復生機，新冠疫情武漢爆發已經一年了，世衛組織的科學家們準備去那裡調查病毒源頭。

千呼萬喚始出來，新冠疫情在中國武漢爆發即將一年之際，世界衛生組織星期三表示，一個調查新冠源頭的國際專家團將於元月前往中國，但沒有提到是否前往病毒首發地中國武漢。

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世衛組織發言人哈多森(Hedinn Halldorsson)對法新社證實了多位專家稍早傳出的消息：“我可以證實，專家們將於元月份前往中國調查新冠病毒源頭”。

這位發言人沒有提供更多的關於這一專家調查團使命的細節。但有幾位世衛組織的高級負責人多次表示，希望調查團能夠首先前往中國武漢調查，因為武漢及周邊地區被視為是新冠疫情的搖籃，隨後，再考慮尋找其他可能的蹤跡。

該國際專家團的十位專家來自丹麥、英國、荷蘭、俄羅斯、越南、德國、美國、卡塔爾、日本及澳大利亞，全都是國際公認的病毒專家，他們的使命就是調查新冠病毒的起源，以及搞清楚這一病毒是如何傳給人類的。

10月30日，世衛組織宣布就國際專家團前往中國調查與中方相關專家舉行了視訊會議，但沒有提出任何明確的出發日期，招致許多批評。

美國一直公開指責中國隱瞞疫情真相，世衛組織過分屈從於北京的意志，其他成員國，儘管沒有像美國那樣不斷地批評中國，同樣懷疑北京當局故意阻礙國際專家前往武漢調查。

今年七月，北京同意世衛組織的幾名專家前往中國，但是專家們在北京停留了三周，未能去成武漢。早些時候，『紐約時報』一則調查指出，北京終於答應世衛專家前往中國調查的前提條件是，中國專家將掌控關鍵部分的調查。

大多數科學家認為新冠病毒的原始宿主是蝙蝠，但是，至今不清楚這一病毒是如何通過中間宿主傳播到人體的，武漢疫情爆發不久，曾有中國專家指穿山甲是中間宿主，但這一說法似乎並未得到科學家的普遍認可。

科學家調查新冠來源，旨在弄清病毒的發生，發展過程，從而做到精準預防，避免新一場疫情大流行發生。