新冠疫情真相之謎 習近平當局布設霧障

2020年折磨全球最大的事件，無疑是武漢爆發，繼而蔓延全球，導致160多萬人死亡，七千萬人染疫，至今還未看到盡頭的新冠疫情。遺憾的是，這場被稱為21世紀所謂高科技世紀的“西班牙大流感”，科學家至今未找出病毒的源頭。

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病毒源頭最初似乎在世人視界中相當清晰，新冠疫情最早在中國武漢爆發，官方承認的正式日期是12月31號，但武漢金銀潭醫院副院長等人1月24日在『柳葉刀』刊載的文章里提到，武漢新型冠狀病毒第一例新冠病毒癥狀開始日期是在12月1號，如果按照12月1日發病推算，至少這個人在11月中旬就被感染了。

3月6日，中國國新辦舉行新冠肺炎疫情防控救治進展情況發布會。中共中央指導組成員，國務院副秘書長丁向陽說，在這次疫情發生早期，主要是今年1月份和1月份之前，湖北省有超過3000名醫護人員被感染，其中40%是在醫院感染，60%是在社區，都是湖北當地的醫務人員，大多是非傳染科的醫生。“一月份之前”就有那麼多醫護人員感染，丁向陽這是口誤嗎？但沒有見到過糾正。

這位老人後來去哪裡了？他是一位孤零零的新冠患者嗎，他染疫的環境是什麼，誰把病毒傳給了他，這一系列的問題都無法解答。老年患者如同其他有助於調查病毒的跡象一樣後來都被掩蓋了，清洗了，抹殺了，所有敢於公開探索的人都遭到了當局的懲罰，最早是李文亮醫生，繼而是律師陳秋實，現在是公民記者張展。世界衛生組織派出科學家前往武漢調查的努力屢屢受阻，現在，世衛稱已於北京達成妥協，但什麼時候開始去武漢，無從知道。

滅跡？

武漢衛生當局最早懷疑病毒爆發於本市華南海鮮市場，但是後來多篇論文揭示的病例顯示，許多病例並非來自華南海鮮，有些比華南海鮮市場查出的病例更早。最初，官方確診條件之一，是有無華南海鮮市場旅遊史，後來這一條件被指缺乏科學實證。

但華南海鮮市場的情形至今仍然是一個謎，2020年元月1號，武漢當局徹底清洗了華南海鮮市場，當時也許不是為了消滅證據，是為了清潔，防止病毒擴散，客觀效果則是讓現場取證變得無法實行，華南海鮮市場之謎或許就這樣永遠難以解開。

與華南海鮮市場同樣受到懷疑的包括屬於中國科學院的武漢P4病毒研究所，屬於武漢疾控中心的P3病毒研究所，前者的P4病毒研究室是否發生不同形式的泄漏無從證明，但美國大使兩年前造訪時發現存在安全問題，並向美國政府發出過警報，一些法國專家也曾對這座實驗室的安全管理提出質疑。還有的分析認為，泄漏是由於實驗室的廢棄物的處理出現了漏洞，如防護服，本應焚燒的一次性實驗室塑膠手套和其他東西流落到了社會，落在了包括華南海鮮市場的需要大量一次性手套的從業者手上。

至於武漢市疾控中心的病毒實驗室，華南理工大學生物科學與工程學院教授肖波濤在SCRIBD網站發表一份英文報告指出曾發生過蝙蝠病毒感染事件，有研究人員曾被用來研究的蝙蝠的血液和尿液濺到，受影響的人員曾接受自我隔離14日。後來這篇論文被撤下網絡。

地方當局隱瞞真相

在不能對新冠病毒展開正面調查的情況下，官方阻撓調查真相的努力令人生疑，這種努力最後終於達到了讓西方世界全體懷疑中國當局試圖有意隱瞞真相的程度。

根據『財新』、『人物』雜誌報道，武漢中心醫院李文亮醫生最早從本院急診室主任艾芬醫生那裡看到發給醫生同行的患者拍片後，於12月底把信息發到朋友圈告知武漢出現了一種類似薩斯的病毒，他後來的遭遇大家知道，他被警方叫去“訓誡”，央視把他作為“尋釁滋事”的八位壞典型向全國報道，艾芬醫生也被扣之以破壞武漢軍運會以來大好形勢的罪人而遭封嘴。

後來中國一些敢於調查真相的媒體包括『財新』『財經』等媒體報道的細節顯示，早在去年12月7日，微遠基因實驗室已完成大部分病毒定序，發現病毒與薩斯十分相似，而石正麗1月2日就確定了新病毒的全基因組序列，但中國衛健委1月3日發布文件，下令存有病毒樣本的實驗室銷毀樣本或送到指定機構保管。1月11日發生了一個讓當局措不及防的事件，上海公共衛生臨床中心張永振團隊在病毒學家網站 (Virorogical.org) 公布了病毒基因序列，中國衛生當局次日下令臨時關閉張永振的實驗室。由此，試圖掩蓋證據的動機從地方層面上升到中央層面。

中國在三個國家實驗室解開病毒基因序列密碼後一直秘而不宣，直到前述實驗室1月11日在病毒學家網站公布這一密碼後才被迫通告世衛組織，這時距離中國國家實驗室測出基因序列已經是一周多之後。

美聯社，CNN最新公布的調查均顯示，湖北當局是如何掩蓋數據的，而衛健委因接受賄賂又如何與上海三家不知名的實驗室簽訂測試劑合同，導致大量癥狀無法準確測試，延誤抗疫。

中央層面 習近平“親自部署”的真相

湖北省委武漢市委遲遲壓着疫情不報，原來是有一種就地消災的僥倖心理，這不難明白。在中共機制中，報喜不報憂，地方官都知道，只有事情到了不可掩蓋的地步，才逐級向上報。武漢官網『漢網』2月11日報道，武漢市長周先旺表示早在12月份就已向中央報告疫情，但是在沒有“授權”的情況下，他不能向全社會告知。這也許可視作是官場典型的推諉，但揭露出了中央的責任。

在武漢疫情已經嚴重失控，習近平遲至1月20日才發出應對抗疫的模糊指示，而武漢市民還被蒙在鼓裡，當局就在前一兩天組織萬家筵。奇怪的是，從那以後，北京當局卻採取了一邊拖延一邊補救的措施。拖延，就是繼續掩蓋問題的嚴重程度，對外界宣稱所謂“可控可防”；補救，就是適時地宣傳和凸顯最高領袖的先知先覺。

1月23日，武漢採取世界上從未有過的封死一座千萬人大都市的嚴酷先例，儘管已有上百萬市民預感形勢嚴重在封城封死關頭逃到中國各地少數有能力的甚至出國，但就在1月23日習近平還率領常委們春節團拜，武漢疫情，武漢封城這麼攸關人命的震撼全球的重大事件，習近平講話中一句沒有提到。他大約不希望在這一醒目的春節團拜會喜慶場合讓世人把注意力轉移到武漢病毒上？ 蹊蹺的是，自其上台以來，集所有中央領導小組組長於一身的習近平，一月25日破天荒把領導抗疫小組組長的職務讓給李克強，當時許多分析指，一則習近平不認為抗疫如此重要，不願意親自擔任；二則習近平希望能進能退，抗疫失敗，李克強承擔，抗疫勝利，歸功於他本人。

但是隨着新冠病情快速傳染世界，全世界預感到一場大流行風暴可能會爆發的嚴重時刻，習近平後來的策略逐漸做了調整，從最初讓李克強處於風暴中心，變為他“親自指揮親自部署”，讓自己處於一場他親自掌控導演的“偉大敘事”的核心。

1月28日，世衛組織總幹事譚德塞在北京與習近平會晤，習近平親自向譚德塞表述，是他本人“親自指揮親自部署”中國抗疫，此前，在世衛組織的一次重要會議上，中共大使已成功迫使世衛不要宣布新冠疫情已構成全球緊急衛生事件。譚德塞為了見到習近平，不惜委曲求全，使用北京的套話，讚揚武漢疫情“可控可防”，儘管這時候疫情正在從武漢傳到全中國並傳至韓國等鄰國繼而大踏步走向世界。譚德塞回到日內瓦後幾天，1月30日，世衛組織終於宣布新冠疫情構成全球緊急衛生事件。

向譚德塞當面表白自己親自指揮抗疫之後的習近平，大約意識到如何把初期隱瞞疫情的負能量轉移到領導抗疫的正能量，如何把一場隱瞞真相的疫情轉化為主動部署抗疫的重要性，因為這一事件已成為世界事件，全世界都在注目，“領導抗疫勝利”就會更加顯得習近平英明，也會獲得世界尊敬。

2月3日，在中共常委會上，習近平以罕見的方式表示，他早已於1月7日就在中央會議上對武漢抗疫做出了親自部署，但是關於這次會議沒有任何公開的有關習近平要求抗疫的記錄，而在那個時候，對中央言聽計從的湖北隱瞞掩蓋疫情幾乎快要進入高潮，中國幾批科學家那時前往武漢的調查因為當地衛生部門不配合，醫生被脅迫不準亂說而毫無進展，但是，習近平說，他在那個時候已對抗疫做出了部署，他的說法引發了嚴重懷疑。

在武漢封城，全國封國的背景下，習近平加速了自己的計畫，2月23日，他不顧眾多要求他前往武漢親自視察災區體恤災民，像他的前任胡錦濤當年視察廣東那樣的呼聲，而是召開了為自己慶功的17萬人中國各級幹部視頻抗疫大會，大會上，習近平向全中國各個層級的主要官員顯示，是他在親自指揮親自部署抗疫行動，藉此，一方面堵死中共內部對他早期抗疫失誤的不滿，另一方面把抗疫敘事僅僅抓在自己手中，按其所需來改寫歷史。

這場表功大會幾天之後遭到了另外一位紅二代出身，億萬富翁背景，黨內人脈深厚，但已轉化為一個有良知的公共知識分子的任志強的無情揭露，他在網絡廣泛流傳的一篇文章里揭露習近平在17萬人大會上搶功攬功掩蓋真相的表演，猶如一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜。他的“七問”震撼世界，他在文中質問：“如果沒有上命之錯，又何來危機與大考？既然黨中央已對疫情形勢有了準確的判斷，既然親自指揮已採取了有力有效的舉措，既然各項工作部署都是及時的，那麼為什麼會有疫情全國性、全球性的傳播呢？”他被習近平打入牢獄，被判18年徒刑，考慮到他的年齡，這一刑期預示着他將把牢底坐穿，至少，這是習近平當局所希望的。

被消失被囚禁的人

當局所有為自己辯白沒有掩蓋新冠源頭沒有掩蓋疫情真相的說法都站不住腳的一個重大理由是，所有試圖接近武漢，試圖解釋現實的無論是中國的醫生，記者，作家都遭到了不同形式的打壓、抓捕、囚禁、被失蹤。

律師出身的公民記者陳秋實是第一位不顧疫情不顧個人安危，中國農曆年三十乘坐最後一班高鐵趕到武漢的人，沒有人派遣他，他就是要了解武漢疫情的真相，了解那裡的人們如何在疫情下生存，他前往醫院和臨時搭起來的方艙調查，他以即時視頻的形式報道自己的所見所聞，引起當局恐慌，有一天他消失了，至今渺無音訊。

另一位是方斌，他是武漢人，他懷疑官方每日爆出的死人數字的真實性，親自進入收留重症的醫院，向外界傳出醫院走廊橫屍的悲慘照片，他在被警察包圍房間後，直接喊出了打到專制，共產黨正在掩蓋武漢死人真相的口號，然而他也被消失了，至今生死不明。

還有一位前央視主持人李澤華，他給自己的使命就是調查武漢究竟死人多少，他在前往殯儀館的途中被圍追堵截，最後被消失了，幾個月後傳出他被釋放的消息，但是他獲得的見證從此被封閉得天衣無縫。外界認為他已遭到極其恐怖的威脅，敢說一句真話就可能遭到再次被消失的命運。

北京不願意向外界透露真相的另一個證明就是公民記者張展女士的遭遇，張展是在2月份進入武漢，她希望記錄武漢人面對疫情的真情實感，寫出他們的故事，追蹤更多的真相，然而她於5月14日被抓回上海，罪名是“尋釁滋事”，11月份開審，檢方求刑4-5年。

就連武漢作家方方，一位記錄了武漢封城期間，千家萬戶悲歡離合的作家，她也在日記中提到了當局的某些積極措施，但當得知她的『武漢日記』將要以法語、德語、英語在外部世界出版時，她遭到了前所未有的圍攻。

向世界甩鍋

從1月23日北京迫使世衛組織不要宣布進入全球緊急衛生狀態，到習近平會見譚德塞宣布自己親自指揮抗疫，世衛組織要求調查疫情起源的努力連連受挫。

世衛最後說服北京，七月份派遣一個專家組去中國，但只停留在北京三周，未能去爆發疫情的武漢調查。最新的消息是，北京終於同意世衛組織派遣一個專家團去武漢實地調查，時間不詳，而且調查的關鍵部分由中國科學家負責。

在千方百計阻撓世衛科學家調查真相和源頭的同時，三月份剛從疫情重圍中透出一口氣的北京，便借科學家鍾南山之口說出疫情爆發在中國，但源頭不一定在中國的表述，隨後北京開始了一連串甩鍋行為，從外交部發言人趙立堅指美軍利用武漢軍運會機會把病毒帶入武漢，到指則美國是最早的新冠病毒爆發地，最近又指病情源頭爆發在意大利，並借德國疫情科學家之口予以證實，在遭到這位科學家出面反駁後，中國科學家一個專家小組又在共享網站推出論文，10.指源頭在印度，遭到質疑後，中方撤銷了論文。

深秋初冬，中國各地爆發出為數不多的本土疫情，但當局高度緊張，指責從國外進口的冷鏈系統和冷鏈包裝應對中國新一波本土疫情負責，但是，即使世衛組織，都不承認冷凍食品和冷鏈包裝可被證明能傳染新冠病毒。

2020年即將過去，新冠疫情還在肆虐，全球科學家希望獲得新冠源頭真相為避免下一輪大流行的努力還沒有實現，一個極其重大的原因是，習近平的中國為了塑造自己的完美形象，為了成功改寫敘事，還在甩鍋，推諉，歪曲真相，同時打壓本國所有敢於出面揭露真相的人。

觀察人士指出，如果習近平當局真想在世人面前洗清隱瞞新冠爆發初期真相的惡名，一個很重要的辦法就是允許科學家前往中國獨立調查新冠病毒之源，拋棄徒勞的甩鍋行為；其次就是釋放試圖了解武漢疫情真相的幾位中國公民記者，包括所有因武漢疫情至今遭到打壓的中國人，否則，當局一切自辯的努力都很徒勞。