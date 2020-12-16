瑞典法院駁回華為上訴 德國大幅提高華為參與門檻

瑞典上訴法院的判決意味着瑞典5G市場華為出局了

華為就瑞典當局將其排除在該國5G建設之外狀告瑞典行政法院，斯德哥爾摩行政法院11月9日出台臨時禁令，叫停瑞典郵政和電信管理局（PTS）10月20日在5G頻譜拍賣中限制華為的附加條款。但是，瑞典上訴法院最終駁回了行政法院的暫停禁令，這一不利於華為的判決意味着為瑞典郵政和電信管理局5G招標鋪平了道路。另外，德國今天批准資訊安全法，大幅提高華為等中國廠商參與5G建設的門檻。

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瑞典郵政和電信管理局10月20日宣布，出於國家安全考量，排除中國華為集團和中興集團參與瑞典5G建設，並要求已經安裝的華為設備應於2025年1月1日前全部拆除。

華為隨後狀告瑞典電信當局，斯特哥爾摩行政法院11月9日出台臨時禁令，叫停瑞典電信當局在5G頻譜拍賣中排除華為的條款。

但是，斯特哥爾摩上訴法院周三的裁決，推翻斯特哥爾摩行政法院臨時禁令，這一裁決為瑞典電信當局5G招標打開綠燈，但華為將被排除在外。上訴法院承認華為有上訴權，但是5G招標涉及國家大局“重於華為的利益”，因此不能暫停。

另據報道，德國政府周三批准資訊安全法，根據這部新法，提供設備的廠商必須保證不能將資訊外泄給外國政府；另外，除了技術認證，內政、外交、經濟等部委也有權參與第二階段審核，確保供應商的可靠性，審核標準包括外交和國家安全等政治因素。

法案雖然沒有直接點名華為，一般認為該法顯然為華為量身訂做，因此又被稱為“華為條款”。

據指出，受限於憲法，德國不能有排除華為的法律，但新法實施後，德國政府手中將有了排除因政治因素不能信賴的廠商的工具。

英國7月中旬宣布排除華為參與英國5G建設，瑞典是歐洲第二個歐盟第一個明確拒絕華為參與5G建設的國家。