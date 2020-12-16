美國多個州對谷歌提起反壟斷訴訟

美國多個州決定對谷歌提起反壟斷訴訟，指責谷歌更改其搜索引擎設計，濫用其主導地位，排擠其他競爭對手。各個州針對谷歌提起的聯合反壟斷訴訟已準備就緒，最早將於本周四提交科羅拉多州和內布拉斯加州總檢察長。

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法新社引述美國“政客”新聞網（Politico）披露的信息指出：不願披露真實身份的多個信息來源顯示：包括亞馬遜，貓途鷹(TripAdvisor)等數字平台在內的多家公司指責谷歌在搜索引擎中突出自己的產品。據“政客”新聞網披露，各州準備提起的訴訟必須突出表明：谷歌的搜索引擎設計導致其他競爭對手處於不利地位。

美國政府10月份指責谷歌在在線搜索和廣告上維持“非法壟斷”，同時發起了數十年來最大的反壟斷調查，為削弱谷歌敞開了大門。

法新社報道指出：相關的訴訟可能持續數年時間，在政府與大型數字公司之間畫出了一條新的界限，可能將對此一行業產生巨大影響。

不過，對聯邦政府而言，要證明濫用谷歌其地位，則可能構成一場挑戰。因為谷歌服務通常為免費形式，對消費者沒有造成不良影響，因此很難證明其“非法性”。

谷歌則認為：相關的司法訴訟純屬“錯誤”。

這次多個州發起的訴訟案與司法部在10月份對谷歌發起的反壟斷訴訟有所不同。司法部的反壟斷訴訟主要聚焦谷歌與蘋果，雷鳥（Mozilla）和安卓系統智能手機製造商等簽訂的獨家合同，從而在對方的瀏覽器和移動設備上將谷歌設置為默認搜索引擎。