聯合國人權報告員：中國鎮壓律師孰不可忍

聯合國人權處境特別報告員周三揭露，中國大批律師以及人權維護者正在遭受着當局的鎮壓，她特別舉例說，一位名叫常瑋平的律師說出自己在獄中遭到酷刑的情況後，就被失蹤了。

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聯合國人權處境特別報告員瑪麗·勞勒周三在一則文告中警告說，中國當局對律師和人權維護者的大規模打壓始於五年前，從那時到現在，當局對他們的鎮壓和迫害有增無減。

這位人權問題專家表示，人權維護者，以及他們的律師在中國繼續遭到審判、囚禁和酷刑的折磨。瑪麗·勞勒是聯合國人權處境特別報告員，但此處她不是以聯合國的名義發言。

她說，自從中國發生了針對律師的“709”大鎮壓之後，也就是說從2015年7月9日那天開始，人權律師的職業在中國被有罪化。

瑪麗·勞勒的聲明得到了另外七位聯合國人權專家的支持，瑪麗·勞勒特別提及最近被強迫失蹤的陝西人權律師常瑋平，她認為常瑋平的遭遇具有標誌性意義。

今年一月，常瑋平被指涉“顛覆國家政權罪”遭指定居所監視居住，其後獲取保候審。兩個月前他上載短片揭露自己遭受酷刑的情況，視頻發布後不久，常瑋平再度失去自由。至此他的命運如何無人知道，他的律師也無法同他取得任何聯繫。

據指出，常瑋平遭受的酷刑難以想象，他曾連續十天每天二十四小時坐在老虎凳上下不來，他右手的拇指到食指至今仍然毫無知覺。

瑪麗·勞勒呼籲，我敦促中國當局立即釋放常瑋平和其他被關押被失蹤的所有人權律師。