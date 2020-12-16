螞蟻董事長稱正“照鏡子找不足”學習中央穩定發展精神

螞蟻集團在上海和香港兩地同時上市的計畫，突然遭到上海證券交易所在11月3日叫停之後，集團董事長井賢棟在15日終於打破緘默，他在北京舉行的一場論壇上表示，集團全體正在認真學習“十四五”規畫建議和中央一系列關於金融安全和金融穩定發展的政策精神，對照監管部門的要求，照鏡子、找不足、做體檢，積極配合監管，進一步落實監管要求。

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中國財經網報道，井賢棟是在2020第四屆中國互聯網金融論壇上，發表上述的講話。他說：“這一個多月來，我們在監管的指導下全力做好暫緩上市的善後工作。”

螞蟻集團是阿里巴巴集團旗下企業之一，而同屬旗下企業的南華早報形容井賢棟的講話，是自螞蟻集團在滬港兩地上市被叫停之後的“打破緘默”（breaks silence）之舉。螞蟻集團原定在11月5日在兩地上市，估計集資370億美元，本將是全球最大金額的一次上市集資。

井賢棟這番願意全力配合中央金融穩定政策和精神的講話，與阿里巴巴董事長馬雲在10月24日出席中國金融四十人論壇金融峰會時的高調態度，顯有天淵之別。馬雲在該次演說中批評中國根本沒有金融系統，也缺乏健康金融系統，又批評當局把風險控製為零，才是最大的風險。

外界一般認為，馬雲這番講話觸怒了中國金融監管的高層，遂發生突然被叫停上市的“創舉”，震撼全球金融市場。

井賢棟說：“我們深刻認識到，維護金融安全、防範金融風險是金融領域的一切創新和發展的前提，螞蟻服務着眾多的消費者和小微企業，在維護金融安全、防範金融風險上，更應該提高安全水位，以更高的標準、更嚴的規範要求自己。”

井又說，螞蟻集團給自己定了三個要求：一是深化認識安全和發展、系統安全與個體安全的關係。二是不斷完善公司治理，確保有效的公司治理架構，明確職責，強化機制，完善制度。三是將全面風險治理貫徹到每一項業務之中，不但確保自身的每一項業務接受安全和風險體檢，而且進一步規範金融合作，加強和合作夥伴的聯防聯控，共同防範金融風險，維護金融安全。