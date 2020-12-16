這次不是外來的 中國首次從國產肉品外包裝查出新冠病毒

數月來中國爆發的本土新冠病毒病例，官方都把矛頭對準從外國進口的冷凍食品及其包裝，星期二，中方有關當局宣布，一批國產雞腿外包裝，經核酸檢測呈陽性。

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據中國官方通報，中國安徽省滁州市嘉吉蛋白營養科技公司購進的一批國產雞腿外包裝，周二經2019冠狀病毒核酸檢測呈陽性，但有關當局迄今未能對產品外流以及具體流向作出說明。

根據21世紀經濟報道，嘉吉公司滁州廠的主要客戶為麥當勞、肯特基、漢堡王等國際餐飲品牌，同時也向沃爾瑪、百聯等大型超市及中國自身的餐飲品牌供應產品。

據指出，涉事的嘉吉蛋白營養科技公司是中國嘉吉投資公司旗下全資子公司，經營範圍包括速凍食品、肉製品、水產品、食用油的研發、加工及產品銷售。嘉吉蛋白營養科技公司自建農場養雞，肉雞的年屠宰量高達四千萬隻，日高峰處理量超過20萬隻。

數周來，中國天津、上海、四川、江西、浙江、河南、山東、廣東等地陸續爆發本土新冠疫情確診病例，但官方溯源結果，往往都把矛頭指向外國進口的冷凍食品及其包裝，包括挪威鮭魚、厄瓜多爾冷凍鯧魚、德國豬腳、印度冷凍帶魚、巴西雞翅及豬肉製品、大比目魚，以及美國豬頭等等，但這些指責分別遭到了德國、新西蘭等肉類出口大國的反駁。

況且，世衛組織再三表示，至今沒有任何證據能夠證明人們可以通過接觸冷凍食品或者其包裝感染新冠病毒。

中國目前已經在很大程度上阻止了新冠病毒在本地的傳播，偶爾會出現的小規模疫情大多都歸咎於境外輸入病例。把病毒歸咎外國冷凍食品，也被外界批評是中國當局的有一種甩鍋行為。