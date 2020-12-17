訪問主要內容
中國
法國
港澳台
視頻
欄目檢索
中國/電子商務/團購

中國團購消費蓬勃發展 超市惴惴不安

發表時間：

存檔圖片：中國首都北京的一處農貿市場 攝於2020年10月27日 Image d'archive: Un vendeur sur un marché à Pékin. le 27 octobre 2020
存檔圖片：中國首都北京的一處農貿市場 攝於2020年10月27日 Image d'archive: Un vendeur sur un marché à Pékin. le 27 octobre 2020 © AP - Mark Schiefelbein
作者： 尼古拉
7 分鐘

中國民眾的團購消費模式，吸引了駐華外籍人士的效仿，但讓超市感到害怕。

廣告

在中國，民眾團購為了購買更優惠和更優質的產品。這種蒸蒸日上的消費模式在封城後，如同雨後春筍般湧現，開始讓超市感到害怕。

據本台RFI常駐中國法語記者拉加德Stéphane LAGARGE周四（2020年12月17日）發自亞洲的報道，中國民眾的最新想法在街區里得到蓬勃發展。街坊鄰里們通過微信（Wechat）一起購物。比如，捲心菜這種冬季里的蔬菜，當前價格昂貴。這樣的團購就組織了起來，由一人牽頭購買，運作如同超市的採購中心，當然，規模更小。

團購吸引駐華外國人

價廉物美是團購的理由。駐華外籍人士於也近期組成了團購。這一平台在上海。現在可以從距離一千公里外的農場直接訂購奶酪。正是這種對新鮮農產品的追求，促成了團購消費模式的崛起。尤其是在湖北封城期間，區委會就是如此為民眾提供補給，但需要組織起來找到優質產品的貨源。

Hundreds of millions of Chinese shoppers went online to snap up bargains from ecommerce stores run by Alibaba and JD.com
Hundreds of millions of Chinese shoppers went online to snap up bargains from ecommerce stores run by Alibaba and JD.com © AFP 法新社

團購引發價格戰擔憂

這一現象的蓬勃發展，觸發了供應商和零售商的反擊。他們擔心引發價格戰，因為，超市開始和他們抱怨，已經出現了供貨困難。最初，這種消費只是街坊鄰里的一種集體購物，而今則發展出了准工業化形式，如同大型電子商務企業的分支平台。中國的幾大商務網站京東（Jingdong）ˎ 阿里（Ali Group）ˎ 拼多多（Pinduoduo）或美團（Meituan）等，都有自己的團購平台。 « 財新 »雜誌（CaiXin）認為，這一市場在2022年將達到12億元人民幣，佔零售業的18%。多家穀類ˎ 油類和蔬菜供應商近日曾試圖阻止批發商在網上接團購的訂單。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw
頁面未找到

您嘗試訪問的內容不存在或不再可用。