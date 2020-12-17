中國團購消費蓬勃發展 超市惴惴不安

中國民眾的團購消費模式，吸引了駐華外籍人士的效仿，但讓超市感到害怕。

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在中國，民眾團購為了購買更優惠和更優質的產品。這種蒸蒸日上的消費模式在封城後，如同雨後春筍般湧現，開始讓超市感到害怕。

據本台RFI常駐中國法語記者拉加德Stéphane LAGARGE周四（2020年12月17日）發自亞洲的報道，中國民眾的最新想法在街區里得到蓬勃發展。街坊鄰里們通過微信（Wechat）一起購物。比如，捲心菜這種冬季里的蔬菜，當前價格昂貴。這樣的團購就組織了起來，由一人牽頭購買，運作如同超市的採購中心，當然，規模更小。

團購吸引駐華外國人

價廉物美是團購的理由。駐華外籍人士於也近期組成了團購。這一平台在上海。現在可以從距離一千公里外的農場直接訂購奶酪。正是這種對新鮮農產品的追求，促成了團購消費模式的崛起。尤其是在湖北封城期間，區委會就是如此為民眾提供補給，但需要組織起來找到優質產品的貨源。

Hundreds of millions of Chinese shoppers went online to snap up bargains from ecommerce stores run by Alibaba and JD.com © AFP 法新社

團購引發價格戰擔憂

這一現象的蓬勃發展，觸發了供應商和零售商的反擊。他們擔心引發價格戰，因為，超市開始和他們抱怨，已經出現了供貨困難。最初，這種消費只是街坊鄰里的一種集體購物，而今則發展出了准工業化形式，如同大型電子商務企業的分支平台。中國的幾大商務網站京東（Jingdong）ˎ 阿里（Ali Group）ˎ 拼多多（Pinduoduo）或美團（Meituan）等，都有自己的團購平台。 « 財新 »雜誌（CaiXin）認為，這一市場在2022年將達到12億元人民幣，佔零售業的18%。多家穀類ˎ 油類和蔬菜供應商近日曾試圖阻止批發商在網上接團購的訂單。